Dobio ime po Džordanu, samo nebo mu je granica: Hrvatska ima novi biser, unuk je reprezenativca Jugoslavije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Majkl Ružić blistao u dresu Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. u košarci.

Majkl Ružić odigrao sjajan meč za Hrvatsku Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki hrvatski talenat Majkl Ružić bio je heroj pobjede svoje reprezentacije protiv Izraela (85:71) ovog ponedjeljka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. Meč odigran u Letoniji pokazao je kakav biser imaju Hrvatska i njegov tim Unikaha. Ružić ima 19 godina i visok je 206 centimetara.

"Kada me pitaju za nekog igrača, uvijek kažem isto: igrač je igrač, bez obzira na godine. Majkl je svoju želju pokazao ljetos, malo ga je usporila povreda, ali bez obzira na godine i neiskustvo u reprezentaciji, njemu je samo nebo granica. Zna da mora ostati skroman i gladan", rekao je poslije utakmice u Rigi selektor Hrvatske Tomislav Mijatović.

Ružić je ubacio 23 poena uz devet skokova i sa saigračima je ostvario važan trijumf, za skor 2-0 na početku kvalifikacija. Hrvati poslije trijumfa protiv Kipra i Izraela imaju pred sobom dvomeč protiv prvaka svijeta Njemačke 27. februara i 1. marta i uz jedan trijumf i "potvrdu" pobjeda protiv dosadašnjih rivala otvara im se put ka Mundobasketu. A tamo bi NBA talenat Majkl Ružić mogao da ima pravu pozornicu da pokaže šta sve zna.

U pobjedi protiv Izraela, perspektivni krilni centar postigao je više od poena od lidera nacionalnog tima Marija Hezonje (19, 13 skokova). Dvocifreni učinak imao je Luka Božić sa 11 poena, a u strijelce su se upisali i David Škara sa devet poena, Toni Nakić sa sedam, Goran Filipović sa šest, Dominik Mavra i Roko Prkačin sa četiri, Danko Branković sa dva...

Deda igrao za Jugoslaviju, puna familija reprezentativaca

Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majkl Ružić rođen je 4. oktobra 2006. godine u Francuskoj, a roditelji su mu takođe bili profesionalni sportisti. Otac Tomislav Ružić (46) igrao je za Zadar, Cibonu, Bešiktaš, ASVEL... Majka Barbara Jelić-Ružić (48) bila je jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica i devedesetih je sa nacionalnim timom te zemlje osvojila tri srebra na evropskim prvenstvima, 1995, 1997. i 1999.

Zanimljivo je to da je njegov deda po majci Ivica Jelić 1980. godine igrao odbojku za Jugoslaviju na Olimpijskim igrama u Moskvi, a tetka Majkla Ružića, Vesna Jelić, bila je takođe olimpijka i odbojkašica Hrvatske na Igrama u Sidneju 2000. Ivica Jelić je rođen u Srbiji, u Vranju, gdje je njegov otac bio na službi kao vojno lice. Porijeklom je iz Vrpolja kod Šibenika.

Sa očeve strane Majklov stric je Jura Ružić i takođe je stigao do reprezentacije Hrvatske.

Ime mu dali Džordanu i Šumaheru

Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Majkl Ružić ponikao je u Zadru, a u Huventudu je od juna 2023. godine. Pod ugovorom je sa tim španskim timom do 2029. godine.

"Ime je dobio po dvojici sportista koje roditelji izuzetno cijene, Džordanu i Mihaelu Šumaheru, a koji su sinonimi za savršenstvo u sportu", pisao je portal Telegram u Ružićevoj biografiji.

Pogledajte kako je Ružić igrao protiv Izraela, njegov klub se odmah pohvalio ovim potezima:

Majkl Ružić na Hrvatska Izrael
Izvor: YouTube/Club Joventut Badalona

Tagovi

Hrvatska Majkl Ružić Mundobasket 2027 kvalifikacije

