"Treneri olako bacaju igrače pod voz": Osvanula misteriozna poruka u odbranu Dilana Osetkovskog

Oglasio se nekadašnji saigrač Dilana Osetkovskog iz Unikahe.

Ostavka Željka Obradovića je i dalje glavna vijest u evropskoj košarci, a nakon obraćanja doskorašnjeg trenera Partizana, komentari samo pristižu. Sada se oglasio košarkaš Unikahe Kendrik Peri kome je očigledno zasmetalo to što je Obradović izgavio da Dilan Osetkovski nije igrač koga je on želio.

Peri i Osetkovski su igrali zajedno u Španiji gdje su izgradili prijateljski odnoos, pa stoga nekadašnji košarkaš Budućnosti i crnogorski reprezentativac imao šta da kaž.

"Ludo je kako neki treneri tako brzo bace igrače pod autobus. I prije nego što počnete da mi pišete, znajte da ne pišem o nama", napisao je Peri na društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

Crazy how some of these coaches are so quick to throw players under the bus…and before yall start reaching, no I'm not talkin about us… — Kendrick Perry (@kendrick3perry)December 2, 2025

Šta je Obradović rekao o Osetkovskom?

Obradović je u svom obraćanju javnosti istakao da nije imao uticaj na odluku da Dilan Osetkovski dođe u Partizan, iako je naglasio da to nije profil igrača koji im je potreban.

"Hoću da vam kažem da situacija u kojoj je klub radio, a u kojoj sportski direktor Zoran Savić nije imao ugovor dok se radio prelazni rok, gdje smo na moje insistiranje se nalazili svaki dan i pričali i nisam malo bio iznenađen kada sam dobio informaciju da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da se potpiše. Iako sam ja rekao predsjedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, on je rekao - pa mi smo ga već potpisali. Samo da razjasnim tu situaciju. Osetkovski nije moj potpis. Ali pričam o momku koji je bio izuzetno vrijedan, koji je radio i ponašao se kao pravi profesionalac. Ali čisto istine radi moram da to ponovim da to nije bila moja odluka", rekao je Željko Obradović.