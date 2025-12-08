logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je ovo najbezobrazniji potez ikada u NBA? Gađao rivala dok je na zemlji, pa glumio žrtvu pred sudijom

Da li je ovo najbezobrazniji potez ikada u NBA? Gađao rivala dok je na zemlji, pa glumio žrtvu pred sudijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Orlanda Dezmond Bejn izveo je jedan od najbezobraznijih poteza u NBA ligi

Najbezobrazniji potez u NBA ligi Izvor: X/@BleacherReport/Printscreen

Košarkaš Orlanda Dezmond Bejn privukao je veliku pažnju gledalaca NBA lige nakon što je reagovao poprilično nesportski poslije jedne akcije svog tima. Njujork je pobijedio Orlando na domaćem terenu 106:100, a susret je definitivno obilježila reakcija beka gostujuće ekipe.

Džejlen Sags krenuo je ka košu rivala, ali je tom prilikom bio izblokiran. U reketu ga je sačekao Odži Anunobi koji je skočio i vrlo jako spriječio rivala da dođe do poena. Očigledno je takav potez razbjesnio Bejna koji nije mogao da se suzdrži, pa čim se lopta odbila njemu u ruke uputi ju je pravo u leđa rivala koji je ležao na zemlji.

Anunobi je poslije blokade završio na zemlji kao i Sags, a Bejn je iskoristi priliku da ga doslovno gađa loptom. U trenutku je košarka zaličila na čuvenu dječiju igru između dvije vatre. Englez nije želio da ostane dužan rivalu, pa je poslije ovog poteza ustao i gurnuo ga, što je Bejn iskoristio da sudijama sebe prestavi kao žrtvu, jer ga je krilo Njujorka napalo.

Strasti su se brzo smirile, a susret je završen pobjedom domaćina u kojoj je Džejlen Bronson bio najefikasniji sa 30 poena i devet skokova za 38 minuta. Drugi najbolji u timu pobjednika bio je Anunovi sa 21 poenom i sedam skokova, a Džoš Hart takođe je vrijedan pomena pošto je ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i 12 skokova.

Na drugoj strani Bejn je bio drugi najefikasniji sa 16 poena, šest skokova i četiri asistencije, a Sugs je bio najbolji sa 17 poena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC