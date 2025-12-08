Srbija napokon napredovala: FIBA objavila rang listu, evo gdje se nalaze "orlovi"

Reprezentacija Srbije zauzela je treće mjesto na FIBA rang listi

Izvor: MN PRESS

Najnovija FIBA rang lista pozicionirala je Srbiju na treće mjesto, što je za plasman bolje od posljednjeg presjeka stanja. Tada su izabranici Dušana Alimijevića bili četvrti, ali poslije dva kola kvalifikacija za Mundobasket 2027, stvari su bolje za "orlove".

Prema novom sistemu bodovanja cilj je da noviji rezultati imaju prednost, pa se na osnovu toga izvode bodovanja i rangiranja. Uveden je i regionalni koeficijent, pa tako Evropa ima najviši koeficijent (1.0), slijede Amerike (0.93), Afrika (0.69) i Azija i Okeanija (0.68).

FIBA rang lista

SAD (871.8 bodova) Njemačka (794.2) Srbija (788.8) Francuska (780.1) Kanada (778.8) Australija (758.8) Španija (748.2) Argentina (733.7) Litvanija (726.6) Brazil (725.5)

Zanimljivo je da je Turska tek na 11. mjestu, ali ovaj tim je takođe i napredovao, pa je sa 12. pozicije dogurao na mjesto iznad sa 714.5 poena. Tim koji vodi Ergin Atamana biće najveći rival "orlovima" za plasman na Svjetsko prvenstvo, s obzirom na to da je tim Dušana Alimijevića slavio i protiv Švajcarske i protiv BiH, dok će u drugom kvalifikacionom prozoru snage odmjeriti sa vicešampionom Evrope.

BiH je trenutno na 33. mjestu.