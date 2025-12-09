Derik Kvin je novo NBA čudo: Na draftu svi pričali o Kuperu Flegu, a Pelikansi tiho uzeli centra za tripl-dabl

Derik Kvin je sve bolji kako prolaze dani u NBA i deluje da će biti pun pogodak Nju Orleans Pelikansa.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Derik Kvin je čudo! Ovaj 206 centimetara visoki centar Nju Orleansa izabran je kao 13. pik na ovogodišnjem NBA draftu, a već sada je glavni igrač Nju Orleans Pelikansa. U porazu svog tima protiv San Antonija 135:132 imao je impresivan tripl-dabl.

Daleko je Kvin bio od svjetala koja su bila uperena u prvog pika Kupera Flega, pa i internacionalce poput Edžkomba, Demina i Maulaha, a za sada djeluje kao prava premija. Dao je 33 poena uz po 10 skokova i asistencija San Antoniju.

Do sada ove sezone daje 12 poena uz 6,3 skoka i 3,6 asistencija, ali svakin danom je sve bolji i mogli bi Pelikansi da njemu daju ključeve tima u budućnosti. Uživajte u njegovim potezima:

DERIK QUEEN IS DIFFERENT.



33 PTS

10 REB

10 AST

4 BLK

11/15 FGpic.twitter.com/7BbyBmNh1B — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA)December 9, 2025

Osim njega i Trej Marfi je briljirao sa 32 poena, ali to nije bilo dovoljno. San Antonio je sa 25 poena Harisona Barnsa, 22 poena Dilana Harpera, 18 poena Kesla i 17 Šampanja došao do pobjede.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Indijana je na kanadski pogon savladala Sakramento 116:106. Nembhard je upisao 28 poena i 12 asistencija, Maturin je dodao 25 poena i 6 skokova, dok je Paskal Sjakam dodao 23 poena. Sa druge strane veteran Rasel Vestbruk je upisao tripl-dabl sa 24 poena, 14 asistencija i 13 skokova, dok je Demar Derouzan imao 20 poena i 5 skokova.

U posljednjem meču dana Finiks je sa 108:105 savladao Minesotu. Entoni Edvards je ubacio 40 poena i imao je 9 skokova na tom meču, ali to uz 21 poen Džulijusa Rendla nije bilo dovoljno.