"Za 45 minuta sam potrošio milion dolara": Šekil O'Nil otkrio kako je u spiskao prvu platu

Proslavljani košarkaš Šekil O'Nil otkrio je kako je potrošio prvu platu

Izvor: lev radin/Shutterstock

Bivši košarkaš i legenda NBA lige Šekil O'Nil nedavno je otkrio kako je potrošio prvu platu. Prisjetio se anegdote iz mladosti i tom prilikom podijelio informaciju kako je potrošio prvi milion za svega 45 minuta.

Još prije nego što je obukao dres Orlanda, O'Nil je spiskao ogroman novac. Najprije je u NBA stigao kao prvi pik na draftu 1992, pa je zbog toga privukao veliku pažnju i sponzora. Tako se njegov lik našao na sportskim karticama, a za to je bio i pozamašno plaćen. Legendarni centar iskoristio je priliku i ostvario sve dječačke snove od prvog honorara.

Kupio je mercedes-benz, ali čim se vratio kući očuh ga je upitao gdje je auto za njega, a onda je i majka izrazila želju da dobije jedan. "Potrošio sam milion dolara za oko 45 minuta", prisjetio se O'Nil.

Izvor: Michael Potts F1/Shutterstock

"Sutradan su me pozvali iz banke i rekli 'Sine, bankrotiraćeš ako nastaviš ovako'", dodao je O'Nil.

NBA zvijezda je tako još prije nego što je upisala minuta na NBA terenu bila u finansijskoj krizi. Međutim, to nije dugo trajalo jer uspjeh koji je godinama kasnije gradio mu je donosio i druge unosne ugovore, sada je analitičar i biznismen. A dok je bio profesionalni košarkaš čak četiri puta je bio šampion NBA lige, tri puta sa Lajkersima i jednom sa Majamijem.