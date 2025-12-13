logo
Partizan dobija novog trenera naredne nedjelje: Poslije FMP-a stiže Željkov nasljednik

Partizan dobija novog trenera naredne nedjelje: Poslije FMP-a stiže Željkov nasljednik

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prema navodima stranih medija u toku naredne nedjelje Partizan će promovisati Đoana Penjaroju na mjestu glavnog trenera.

Žoan Penjaroja Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pobijedio je tri puta zaredom Mirko Ocokoljić, ali izgleda da neće ostati na klupi Partizana. Nakon trijumfa nad Bajernom u Evroligi, Klužom u ABA i najveće pobjede - nad Crvenom zvezdom u vječitom derbiju, sva je prilika da će ipak Đoan Penjaroja preuzeti crno-bijele.

"Basket njuz" javlja da Ocokoljić neće potpisati ugovor po kome bi postao prvi trener ekipe, već će Penjaroja stići tokom naredne nedjelje. Šta to znači?

Španac koji je trenirao Andoru, Manresu, Valensiju, Baskoniju i Barselonu bi trebalo da preuzme ekipu nakon utakmice Partizana sa FMP-om koji je na programu u nedjelju. Pred duplo kolo Evrolige u narednoj sedmici crno-bijeli će imati novog šefa struke.

Nekadašnji bek koji je tokom karijere uglavnom igrao za Manresu počeo je trenersku karijeru u nižim rangovima. Radio je u četvrtoj, trećoj, drugoj ligi Španije prije dolaska u najviši rang. Uspio je da sa San Pablo Burgosom osvoji dva trofeja u FIBA Ligi šampiona, a u karijeri je sarađivao sa Džabarijem Parkerom i Vanjom Marinkovićem. Sezonu je počeo kao trener Barselone, ali je otpušten poslije lošeg starta sezone i zamijenio ga je Ćavi Paskval.

Tagovi

KK Partizan košarka treneri Đoan Penjaroja

