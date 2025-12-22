Dva ogromna problema za Partizan: Crno-bijeli konačno imaju šansu za titulu, a sada se sve komplikuje

FK Partizan mogao bi da ostane bez najboljeg igrača Jovana Miloševića.

Izvor: MN PRESS

Kao da u Humskoj nemaju dovoljno problema oko FIFA zabrane izrečene nedavno, a sada im Štutgart maksimalno otežava situaciju oko Jovana Miloševića. Bez sumnje najbolji igrač crno-bijelih u posljednje vrijeme je na raskrsnici, šanse da ga Partizan otkupi su jako male, a ni produžetak pozajmice još uvijek nije izvjestan.

Kako prenosi "Telegraf" plan Nijemaca je da potpišu novi ugovor sa Miloševićem, a onda potencijalno pregovaraju o novoj pozajmici sa Partizanom. Očigledno je da su u Štutgartu shvatili kakvog igrača imaju i ne žele olako da ga se odreknu. Osim što je briljirao u Humskoj, izborio je poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije i natjerao sve u matičnom klubu da još jednom preispitaju odluke.

Miloševićeva pozajmica Humskoj ističe 31. decembra i postoji šansa da "švabe" pozovu igrača na zimske pripreme i tek onda donesu odluku. To ni u kom slučaju nije dobro za crno-bijele jer bi se napadač onda jako kasno pridružio pripremama pred nastavak sezone u kojoj crno-bijeli konačno imaju šansu za osvajanje titule.

Jesenji dio sezone su završili u plusu, sa jednim bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, ali su upravo bez Miloševića dozvolili kiks protiv IMT-a i izgubili prednost od četiri boda.