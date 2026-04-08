Partizan pao u Istanbulu u produžetku: Efes prekinuo seriju pobjeda crno-bijelih u Evroligi

Partizan na svoj tužni dan zbog smrti Duška Vujoševića izgubio od Anadolu Efesa u Istanbulu - 79:72.

Košarkaši Partizana izgubili su od Efesa u gostima dva kola prije kraja Evrolige. Poslije šest uzastopnih pobjeda u najjačem takmičenju, crno-bijeli su poraženi u produžetku, poslije dramatične završnice u kojoj centar domaćih Vensan Poarje nije iskoristio prodor za pobjedu kraj Bruna Fernanda i Isaka Bonge.

Partizan je u preostalih pet minuta pravio prekršaje u seriji i dozvolio domaćinu da praktično u svakom posjedu izvodi slobodna bacanja, kojima je stekao prednost koju ni trojka Karlika Džounsa za "minus 3" nije uspjela da ugrozi (72:69). Bivši bek Zvezde Džordan Lojd stao je na liniju penala i postavio "plus 5" u korist ekipe Pabla Lasa (74:69), a crno-bijeli nisu imali koncentracije da u preostalom vremenu dodatno zakuvaju.

Iako meč nije imao rezultatski značaj ni za jedan tim, crno-bijeli će sigurno sa žaljenjem konstatovati da su kontrolisali meč praktično 35 minuta, vodili su "plus 12" (40:28) sredinom treće četvrtine, ali je oporavljeni Šejn Larkin "zakuvao" završnicu i umalo pogurao Efes do pobjede već u četvrtoj četvrtini.

Crno-bijeli su "vezali" nekoliko promašaja u uzbudljivoj završnici (Karlik Džouns, Isak Bonga), ali je Džouns četiri sekunde prije kraja ipak ostao miran na liniji za jedan poen i, ispostavilo se, izborio produžetak. Ipak, Partizan večeras više od toga nije mogao.

Crno-bijeli će sa skorom 15-21 krenuti nazad za Beograd, gdje će u petak dočekati Žalgiris (21-15), koji je u aktivnoj trci za plasman u plej-of. Sljedeće nedjelje, u posljednjem kolu, ekipa Đoana Penjaroje dočekaće Baskoniju 16. aprila i tom utakmicom će se oprostiti od najjačeg takmičenja za ovu sezonu.

Šejk Milton furiozno je počeo meč i ekspresno ubacio 12 poena, ali je na tome stao. U drugom dijelu meča dvocifreni su postali Karlik Džouns i Sterling Braun (po 11 poena), kao i Isak Bonga (10). Ipak, za razliku od nekih prethodnih mečeva, crno-bijeli su previše griješili i na 16 ostvarenih asistencija izgubili su 14 lopti u napadu.

Na drugoj strani, Efes je predvodio Džordan Lojd sa 22 poena, prije svega sa linije penala (11/12), dok ga šut za tri poena nije služio (1/5). Vensan Poarje ubacio je 17 poena uz osam skokova, a značajan broj lopti uhvatio je i Erdžan Osmani (6 poena, 8 skokova).

