Da li je porodica tražila od Novaka Đokovića da ide u penziju?

Srpski teniser Novak Đoković puni 38 godina i sve više se priča o tome da će u penziju, međutim njegova porodica - prije svega supruga Jelena - od njega ne traži da ostavi tenis. Štaviše, podržavaju ga sada najviše jer znaju da je u krizi.

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković počinje danas učešće na turniru u Ženevi i protiv Martona Fučovića (18.00) pokušaće da "izgradi" formu za Rolan Garos. Đoković je u lošoj formi, vezao je tri poraza i još nema pobjedu na šljaci ove sezone, ali bez obzira na to što je na pragu 38. rođendana ne razmišlja o penziji. Niti mu iko to traži - ni Jelena, Srđan, Dijana...

Čini sve Đoković da i dalje može da se takmiči na najvišem nivou, ali je svjestan da se nalazi u situaciji u kakvoj nikada nije u svojoj karijeri: "Ovo je drugačije poglavlje u mom životu, pokušavam da se snađem u tome. Ovo nisu okolnosti na koje sam baš navikao, da gubim u ranim fazama turnira u nizu. Mislim da mi se to nije dogodilo 20 godina, ali znao sam da će nekad takvi trenuci doći", rekao je Đoković obraćajući se u Ženevi.

"Teško mi je da se osvrnem, dok još igram, na cijelu svoju karijeru. Još imam želju da osvajam slemove i budem među najboljima na svijetu. Zato i igram, u potrazi za trofejima, formom pred Rolan Garos, da izazovem najbolje na svijetu. Motivacija je još tu, ali u ovom tranzicionom periodu, moram da razumijem svoje tijelo i okolnosti".

Da li su mu najbliži rekli da ide u penziju?

Izvor: Instagram/@DjokerNole/Printscreen

Đoković mora da "očuva zdravlje" da bi bio u najboljoj formi za najvažnije turnire koje igra - grend slemove - međutim to znači da mora da igra i ostale turnire na kojima nema preveliku motivaciju, a treba mu i što bolja pozicija na ATP listi.

"Stres i pritisak su dio onoga što radimo, i Bili Džin King je rekla da je pritisak privilegija", rekao je Novak Đoković i objasnio da supruga Jelena, roditelji i braća ne traže od njega da se penzioniše: "I dalje imam podršku najbližih da nastavim, to je ono što mi je najvažnije, bez toga ne bi bilo balansa između porodičnog života i tenisa. Znam koliko je potrebno posvećenosti da bih bio grend slem šampion, ne ide mi glatko niti lako kao prije deset godina jer mi se život promijenio. Promijenio mi se - nabolje!", rekao je Đoković i zaključio:

"Osjećam da i dalje imam igru da budem kandidat za slemove. Jasno je da rezultatski imam više oscilacija nego prije, ali moram da prihvatim da mi nivo igre nije konstantan kao ranije. Ipak, znam i šta mi je prioritet".

Srđan nagovarao Novaka za penziju, pa odustao

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

I dok Jelena i Dijana nisu niti jednog trenutka insistirali na tome da se Novak Đoković penzioniše, možda je pomalo bilo čudno da je otac Srđan bio "pokretač toga". Još prije nekoliko godina savjetovao je Noletu da se povuče, na šta mu je rečeno da "to neće dok ne bude najbolji", a čak i poslije toga Đoković ne odustaje i ima motiva.

"Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me tata da radim ono što volim, a to je tenis'. Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na svijetu'", rekao je nedavno Srđan.

"On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Ceni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svijetu. Živjeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smijem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, vjerovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", zaključio je Srđan Đoković koji je baš pogurao Noleta ka tenisu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:11 Novak Đoković trenira kao Roki Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)