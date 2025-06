"On je kao leteći tanjir protiv F-15": Agasi objasnio šta je najveća razlika između Sinera i Alkaraza

Andre Agasi analizirao je igru Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Novaka Đokovića, ističući da su dvojica mladih tenisera potpuno različiti, ali ostvaruju velike rezultate.

Izvor: Screenshot/Twitter/@BleacherReport, Screenshot/Twitter/@TennisActuTV, Screenshot/Twitter/@TennisticProductions

Andre Agasi već je lijepo objasnio kakav borbeni duh ima Novak Đoković, ali osim o olimpijskom šampionu govorio je još i o dvojici momaka - Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu. Jedan od njih je precizan i neumoljiv, dok drugi blista zahvaljujući atletskim sposobnostima i instinktima - a proizvod je isti, obojica su vrhunski igrači.

Agasi je gostujući u podkastu Endija Rodika govori o Alkarazu i Sineru koji svakodnevno napreduju u svom poslu.

"Ono što me najviše zadivljuje gledajući Karlosa kako igra je koliko malo se njegova brzina smanjuje sa šljake na travi. Većina brzih igrača, kad prelaze na travu, njihova pokrivenost se smanjuje za pet procenata, samo zato što morate da igrate veoma pažljivo u krivinama, morate da pustite da vam se težina tijela pomjera. Vaš prvi korak mora biti veoma oprezan."

"Svima se pokreti malo smanjuju, ali njegovi nisu. On je kao leteći tanjir protiv F-15. Svi lete avionom, a on mijenja visinu, vozi unazad, a njegova brzina se ne smanjuje", ispričao je Agasi.

"On je još tako sirov. Nadam se da će naučiti kako da izvuče maksimum, a trebalo bi da uživamo gledajući ga prije nego što to uradi, jer je navijačima veoma zabavno da gledaju kako igra."

Šta krasi Sinera?

S druge strane, Siner takođe bilježi velike rezultate, ali na drugačiji način, a Agasi je detaljno raščlanio i njegov način igre.

"Siner je potpuna suprotnost, on stalno maksimalno izvlači rezultate. Nikada nije udario lopticu koju mu zapravo nije bila potrebna. A, kada je ipak pusti da se probije, natjera vas da se zapitate kako bi ta oprema zaista izgledala, da je bio primoran na to. On prima 85 posto udaraca, a njegov direktan udarac je veoma jak. Janik samo želi da preuzme kontrolu i da se nikada ne osvrće", rekao je Agasi.

Šta krasi Novaka?

Osim o Sineru i Alkarazu Agasi je pričao i o svom bivšem učeniku Novaku Đokoviću.

"On je najbolji defanzivni teniser koga je tenis ikad vidio. Šokantno je to da je i najbolji ofanzivni koga smo ikad vidjeli, kada to želi da bude. Može da 'otvori' teren iz centra svojim forhendom.On je kao bokser koji mora da osjeti da ga pesnica udara prije nego počne da se bori.On je kao ameba koja te zagrize i odvuče dole. Pobijedi te svojom defanzivom. Pobijedi te svojim napadom. Kao da želi da pobijedi i tvoju mamu, takođe. I sve uz stilu - čuj, sve je u redu, proći ćeš kroz ovo jednostavno. Taj tip je svjetska klasa. Na koliko različitih načina to možeš da kažeš?", dodao je osvajač svih grend slemova.

