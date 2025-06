"Pogledajte Alkaraza, kad se Novak nasmijao?": Vilander opet proziva najvećeg ikada

Mats Vilander je ispričao i da je Karlos Alkaraz "ljepši za gledanje" od Novaka Đokovića jer se stalno smije.

Mats Vilander od početka ovogodišnjeg Rolan Garosa tvrdi da je Karlos Alkaraz jedini favorit. Hvalio ga je kao nikoga i prije nego što je izašao na terene u Parizu, potom se oduševljavao njegovom igrom u uvodnim kolima, a zatim je pred polufinale koje igra ovog petka protiv Lorenca Muzetija ponovo bio pun superlativa.

Uz poruku da je Alkaraz apsolutni favorit protiv Muuetija u polufinalu Rolan Garosa, Mats Vilander je ukazao i na to da je sasvim drugačiji od Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Janika Sinera.

Nije na umu imao tenis koji igraju, nego ponašanje na terenu. Kako kaže, Alkaraz je uvijek tu sa osmijehom, dok ga nije viđao na licu ostalih, prije svega Đokovića:

"Ima malo igrača koji imaju tu atrakciju kao Alkaraz. Nema veze da li je najbolji ili drugi najbolji na svijetu, nego način na koji to radi. To ne radi kako su Novak, Siner, Nadal i Federer, ima tu dobrodušnost, smije se, zabavlja se. Siguran sam da se i Novak zabavlja, ali to nije nikada pokazivao kao Alkaraz", naglasio je Mats Vilander.

Šta je još Vilander pričao o Alkarazu?

"Karlos Alkaraz je jedini favorit. Ja sam bio na finalu mastersa u Rimu (Alkaraz pobijedio Sinera, prim. aut.) i malo sam zabrinut za igru Janika Sinera na šljaci, posebno kada tereni postanu brzi i suvi", naglasio je Mats Vilander prije početka turnira.

"Janik Siner igra veoma blizu osnovne linije i u nekim trenucima meča protiv Alkaraza u Rimu djelovalo je kao da nema dovoljno vremena da se oporavi, jer igra veoma agresivno, a podloga je tako klizava. Kada je brže i teniseri se mnogo klizaju, što je slučaj na Rolan Garosu, onda je za mene Karlos Alkaraz prilično jasan favorit, to stvarno moram da kažem".

Šta je rekao Vilander o Đoković - Siner?

Vidjeli smo da je Vilander rekao da je Siner igrao perfektan tenis do sada na Rolan Garosu, pa zbog toga ističe da Đoković ne može mnogo čemu da se nada protiv Italijana.

"Moraće da pronađe viši nivo ili dva nivoa, drugačiju igru. Morate da promijenite igru protiv Janika Sinera, mislim da je to viši nivo. Siner igra malo brže od Zvereva, samouvjereniji je, bolje se kreće. Mislim da čak ima i bolji osjećaj, ali ne servira tako dobro...", rekao je Vilander.

