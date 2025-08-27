"Moj brat je uzeo mašinicu i zbunio se": Kada je shvatio šta je uradio Alkarazu, bilo je kasno

Karlos Alkaraz objasnio kako je nastala frizura o kojoj svi pričaju.

Izvor: X.com/Screenshot

Španski teniser Karlos Alkaraz objasnio je kako je nastala njegova šok-promjena frizure na US Openu. U ponedjeljak se pojavio na treningu praktično bez kose, jer je obrijan mašinicom. Za sve je kriv njegov brat.

"Moj brat se zbunio sa mašinom i pogrešno počeo da šiša. Jedini način da se popravi bio je da je obrije. Nije toliko dobro, a nije ni toliko loše, pretpostavljam", kazao je Španac na konferenciji za novinare poslije pobjede protiv Rejlija Opelka (6:4, 7:5, 6:4).

"Jedan sam od onih koji razmišaju u stilu - OK, kosa raste, za nekoliko dana biće OK'", dodao je Španac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!