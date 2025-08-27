logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moj brat je uzeo mašinicu i zbunio se": Kada je shvatio šta je uradio Alkarazu, bilo je kasno

"Moj brat je uzeo mašinicu i zbunio se": Kada je shvatio šta je uradio Alkarazu, bilo je kasno

Autor Dragan Šutvić
0

Karlos Alkaraz objasnio kako je nastala frizura o kojoj svi pričaju.

Ošišao se Karlos Alkaraz Izvor: X.com/Screenshot

Španski teniser Karlos Alkaraz objasnio je kako je nastala njegova šok-promjena frizure na US Openu. U ponedjeljak se pojavio na treningu praktično bez kose, jer je obrijan mašinicom. Za sve je kriv njegov brat.

"Moj brat se zbunio sa mašinom i pogrešno počeo da šiša. Jedini način da se popravi bio je da je obrije. Nije toliko dobro, a nije ni toliko loše, pretpostavljam", kazao je Španac na konferenciji za novinare poslije pobjede protiv Rejlija Opelka (6:4, 7:5, 6:4).

"Jedan sam od onih koji razmišaju u stilu - OK, kosa raste, za nekoliko dana biće OK'", dodao je Španac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis teniseri US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC