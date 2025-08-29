logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

435. na svijetu napravio senzaciju vijeka na US Openu!

435. na svijetu napravio senzaciju vijeka na US Openu!

Autor Dragan Šutvić
0

Zapamtite ime Leandro Riedi, u pitanju je teniser koji je napravio najveću senzaciju na grend slemovima u ovom vijeku.

435. teniser svijeta u trećem kolu US opena Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Švajcarski teniser Leandro Riedi, kvalifikant i 435. na ATP listi, napravio je najveće iznenađenje na ovogodišnjem US Openu, ali ne samo to. Postao je najslabije rangirani kvalifikant (bez zaštićenog renkinga) koji se domogao trećeg kola na grend slemovima još od 1999. godine i Danija Sapsforda na Vimbldonu. Takoreći, Riedi je senzacija vijeka!

Šta je to uspio da uradi Riedi? Prvo je u kvalifikacijama blistao i srušio trojicu tenisera maksimalnim rezultatom (2:0), da bi u prvom kolu izbacio favorita Pedra Martineza (3:0), inače 66. na svijetu, a onda je napravio još veći uspjeh. Pobedio je Fransiska Serundola, trenutno 19. igrača planete, poslije pet setova i zaista velike borbe. Na kraju, poslije tri i po sata tenisa i velikog preokreta, Riedi je slavio 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.


Da stvar bude luđa, Riedi je to uradio praktično bez svojih navijača na tribinama, pošto je jednog od rijetkih koji je navijao za njega - isterao sa meča. Kada je izgubio svoj servis u četvrtom setu, počeo je da viče na navijača i na sudiju, traživši da ga izbaci jer je preglasno navijao za njega i iritirao ga. 

Ispostavlja se, Riedi ga zna od ranije jer je u pitanju "poznati kladioničar" koji ga stalno prati i spopada, čak mu i prijeti: "Kladi se. Kada god izgubim šalje mi poruke da želi da mi majka umre. Istjeraj ga", vikao je Riedi.


Vidjećemo da li Riedi može da nastavi da pravi lude rezultate na US Openu pošto ga u trećem kolu čeka daleko slabiji teniser od Serundola. U pitanju je Kamil Majčrzak iz Poljske, inače 76. na svijetu, koji je iznenadio Karena Hačanova u pet setova, a koji takođe igra i dublove.

To bi mogla da bude šansa za Riedija da osvoji nikad više ATP poena i nikad više novca, a tek su mu 23 godine...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

US open Leandro Riedi Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC