Amerikanka imala 8 meč lopti i izgubila!

Tejlor Taunsend imala je osam meč lopti, ali to nije bilo dovoljno da prođe u četvrtfinale US opena.

Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Teniserka Tejlor Taunsend odigrala je meč za zaborav, pošto nije uspjela da obezbijedi četvrtfinale US opena, a imala je čak osam meč lopti. Nevjerovatan susret odigrale su Amerikanka i Barbora Krejčikikova u kojem je Čehinja slavila 2:1 (1:6, 7:6, 6:3).

Taunsend nije uspjela da dođe do senzacije, 139. igračica svijeta stala je na korak od četvrtfinala US opena u zaista nesvakidašnjem meču. Najprije je ubjedljivo slavila u prvom setu koji je izvojevala za 28 minuta, a rivalki je dozvolila samo prvi gem, dok je sve ostale poprilično lako osvajala.

Velika borba vodila se i u drugom setu u kojem je Amerikanka imala tolike šanse za pobjedu. Razmjenjivale su gemove, čuvale servise i sve to dovelo ih je do tajbrejka. Prethodno je u 11. gemu Amerikanka imala meč loptu, ali je Čehinja uspjela da preokrene i izjednači (5:5).

Potom je Taunsend imala novu šansu u taj-brejku kad je povela 6:5, a njene prilike samo su se nizale. Na kraju, set je završen pobjedom Čehinje koja je bila bolja 15:13. Nema sumnje da je Amerikanka klonula duhom, pa je Krejčikova poprilično lako došla do pobjede u trećem setu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!