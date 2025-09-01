logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanka imala 8 meč lopti i izgubila!

Amerikanka imala 8 meč lopti i izgubila!

Autor Dragan Šutvić
0

Tejlor Taunsend imala je osam meč lopti, ali to nije bilo dovoljno da prođe u četvrtfinale US opena.

US open Tejlor Taunsend propustila osam meč lopti Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Teniserka Tejlor Taunsend odigrala je meč za zaborav, pošto nije uspjela da obezbijedi četvrtfinale US opena, a imala je čak osam meč lopti. Nevjerovatan susret odigrale su Amerikanka i Barbora Krejčikikova u kojem je Čehinja slavila 2:1 (1:6, 7:6, 6:3).

Taunsend nije uspjela da dođe do senzacije, 139. igračica svijeta stala je na korak od četvrtfinala US opena u zaista nesvakidašnjem meču. Najprije je ubjedljivo slavila u prvom setu koji je izvojevala za 28 minuta, a rivalki je dozvolila samo prvi gem, dok je sve ostale poprilično lako osvajala.

Velika borba vodila se i u drugom setu u kojem je Amerikanka imala tolike šanse za pobjedu. Razmjenjivale su gemove, čuvale servise i sve to dovelo ih je do tajbrejka. Prethodno je u 11. gemu Amerikanka imala meč loptu, ali je Čehinja uspjela da preokrene i izjednači (5:5).

Potom je Taunsend imala novu šansu u taj-brejku kad je povela 6:5, a njene prilike samo su se nizale. Na kraju, set je završen pobjedom Čehinje koja je bila bolja 15:13. Nema sumnje da je Amerikanka klonula duhom, pa je Krejčikova poprilično lako došla do pobjede u trećem setu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

US open Tenis teniseri Tejlor Taunsend

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC