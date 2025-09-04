Veliki hendikep za Đokovića u polufinalu US opena: Nije moglo bolje za Karlosa Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković će pored Karlosa Alkaraza imati još jednog rivala u polufinalu US opena.

Izvor: Eurosport/Screeenshot

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US opena protiv drugog reketa svijeta Karlosa Alkaraza. Mladi Španac ulazi u ovoj meč kao favorit, zbog činjenice da srpski as nije uspio da uđe u finale nekog grend slema još od kraja 2023. godine kada je i osvojio posljednju veliku titulu, a to se desilo upravo u Njujorku.

Meč je zakazan za 21 čas po srednjeevropskom vremenu i pogoduje navijačima u Srbiji više nego prethodni termini. Međutim, Đokoviću to baš i ne ide u prilog. Organizatori su zakazali duel tokom dnevne sesije, što definitivno više prija Karlosu Alkarazu.

Vremenska prognoza kaže da će u terminu meča tamperatura biti od 28°C, vlažnost vazduha od 64% i jak vjetar koji može dostići 25 km/h. To su idealni uslovi u kojima igra Karlosa Alkaraza postaje još bolja i njegova atletska snaga dolazi do izražaja.

S druge strane, Đoković je u prošlosti često kuburio sa suncem i vlažnim popodnevima u Njujorku, teško je dolazio do daha, pa mu pored eksplozivnog rivala, uslovi na terenu mogu napraviti veliki problem.

Novak preferira hladnije večeri, ali ovog puta će morati na novi test izdržjivosti. Ostaje nam da se nadamo da će igrati svoj najbolji tenis, a da Karlos Alkaraz neće imati svoj dan. Ako sve uzmemo u obzir, moći će da igra i na kartu iskustva, a i u posljednja dva susreta je našao "caku" mladom Špancu.