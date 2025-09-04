"Alkaraz je veliki favorit, pregazilo ga je vrijeme": Dobri čuvar Novaka Đokovića mu okrenuo leđa

Britanac Tim Henman potpuno otpisao Novaka Đokovića iz meča sa Karlosem Alkarazom.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Malo je onih koji vjeruju da najbolji teniser u istoriji Novak Đoković može da pobijedi Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena. Njima se pridružio i Britanac Tim Henman koji je bio poznat po podršci koju je davao srpskom asu tokom karijere, ali na ovogodišnjem US openu se potpuno "okrenuo" protiv njega.

Nekada četvrti teniser svijeta je prvo rekao kako Đoković ne može da prebrodi Amerikanca Tejlora Frica u četvrtfinalu, a sada isto tvrdi i za Alkaraza. Izgleda da nije naučio lekciju... Henman je impresioniran igrom koju je mladi Španac demonstrirao u dosadašnjem toku turnira i daje mu ulogu jakog favorita.

"Da, dajem Alkarazu prednost u tom meču. Način na koji je igrao, svi različiti udarci koje je smišljao, ali i fizička igra. Njegovo kretanje je bilo apsolutno nevjerovatno, znate, ima 16 godina manje od Đokovića, to je velika prednost", kaže Britanac.

Ipak, ne želi da potcjenjuje Đokovića koji je stigao do polufinala sva četiri grend slema, što je za jednog 38-godišnjaka i više nego impresivno.

"Đoković i način na koji je igrao na grend slemovima nije za potcjenjivanje, ovo je njegovo četvrto polufinale ove godine. Ima iskustvo, pobjeđivao je ovdje mnogo puta, traži taj 25. grend slem, ali Alkaraz je za mene jasni favorit", rekao je Henman.

Potencijalni problem?

Pored toga što se igra u uslovima koji više odgovaraju Karlosu Alkarazu, srpski as je proveo znatno više vremena na terenu od narednog rivala. Najteži meč je odigrao protiv Tejlora Frica gdje je slavio poslije četiri seta i to za nešto manje od tri i po sata. Kada se uporedi ukupno provedeno vrijeme, Alkaraz je u značajnoj prednosti.

Španac je do polufinala na terenu proveo samo devet sati i 33 minuta, dok je Đoković čak tri sata 12 sati i 59. minuta.