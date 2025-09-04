Đoković i Alkaraz ruše rekorde: Eksplodirale cijene karata, ljudi daju čitavo bogatstvo da gledaju srpskog GOAT-a

Čeka nas spektakl između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Belga / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković igra u polufinalu US opena protiv Karlosa Alkaraza. Biće to njihov deveti duel i srpski as vodi u međusobnom skoru 5:3. Dobio je posljednja dva meča i za motiv ima osvajanje 25. grend slem titule, dok je posljednju osvojio upravo u Njujorku. S druge strane Alkaraz igra impresivan tenis i želi svoj drugi trofej na US openu.

Očekuje nas pravi teniski spektakl, stoga ne treba da čudi to što je interesovanje ogromno, a cijene utakmica za ovaj meč su potpuno "podivljale". Prosječna cijena karata iznosi 1.100 dolara, što je rekord na Otvorenom prvenstvu SAD-a. Mjesta u nivou 100 kreću se od 3.500 do 8.000 dolara, a najskuplja karta, koja se nalazi u sekciji 12 košta vrtoglavih 25.690 dolara.

Đoković otpisan

Uspeo je Đoković da demantuje dio teniske javnosti u četvrtfinalu kad je slavio protiv Tejlora Frica, a moraće to i u polufinalu, pošto je Karlos Alkaraz favorit po kladionicama, ali i teniskim stručnjacima. Mats Vilander i Tim Henman mu ne daju gotovo nikakve šanse protiv Španca koji je na putu ka polufinalu proveo tek nešto više od devet sati na terenu. Ipak, Đoković igra najbolje kada je otpisan, što se između redova moglo pročitati poslije pobjede protiv Frica. Svjestan je da su Janik Siner i Karlos Alkaraz apsolutni favoriti.

"O njima ne treba trošiti riječi. To su dvojica najboljih igrača na svijetu. Svi očekuju i priželjkuju finale između njih dvojice. Ja ću pokušati da pokvarim te planove", rekao je Nole sa osmijehom.