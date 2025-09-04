Taktički potez ili nešto drugo? Novak Đoković presjekao pred polufinale US opena

Novak Đoković "udara" na Karlosa Alkaraza po deveti put u karijeri, ulog je finale US opena.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser i istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US opena protiv Karlosa Alkaraza, a pred novi okršaj sa starim znancem je odlučio da uzme predah. Naime, Srbin nije trenirao ovog četvrtka, što znači da je odlučio da uzme dva dana pauze nakon velike potrošnje u četvrtfinalu gdje je nadigrao Tejlora Frica.

Ovaj Novakov potez ne čudi, često ga praktikuje u posljednje vrijeme, iako ima jako malo mečeva u posljednjih mjesec i po dana. Nakon Vimbldona je propustio masterse u Torontu i Sinsinatiju, pa je u Njujork stigao praktično bez pripreme. Mnogi su bili skeptični kako će "kralj tvrdih podloga" izgledati na terenu poslije duže pauze, ali je ponovo pomjerio sopstvene granice.

Odlučio je da ide korak po korak, meč po meč, da ne razmišlja previše unaprijed i ta strategija mu se isplatila. Pretpostavlja se da će u petak odraditi standarno zagrijavanje pred duel sa Alkarazom i možemo samo da se nadamo da će biti na 100 odsto fizički, u mentalno ne sumnjamo.

"Pokušaću da idem dan po dan, da se odmorim i oporavim. Sljedeća dva dana su ključna da se tijelo pripremi za mogući meč u pet setova. Volio bih da budem spreman za duel sa Karlosom Alkarazom. Znam da će biti potrebno moje najbolje izdanje. Volim da igram velike mečeve na velikoj sceni. Samo nisam siguran kako će tijelo reagovati u narednim danima, ali uradiću sve sa svojim timom da budem spreman... Biće mnogo trčanja, to je sigurno, neće biti kratkih poena", rekao je Đoković poslije pobjede u četvrtfinalu i istakao da će fokus biti na oporavku.