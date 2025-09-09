Završen "Banjaluka kup 2025" u rukometu

Deveti po redu rukometni turnir "Banjaluka kup 2025" odigran je prethodna tri dana u dvorani "Borik".

Izvor: Promo/ORK Banjaluka

Na turniru je učestovalo oko 600 mladih rukometaša iz pet zemalja (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Švedska, Bosna i Hercegovina) od kojih će mnogi ubrzo postati okosnica svojih timova i nacionalnih reprezentacija.

"Srećni smo što su naši gosti, osim trofeja, iz Banjaluke sa sobom ponijeli lijepe utiske. Svi su obećali da će se vratiti na naš jubilarni 10. 'Banjaluka kup 2026'. i mi ćemo ih dočekati raširenih ruku i otvorenog srca uz još bolju organizaciju", saopštili su organizatori.

Najuspješniji u generaciji 2010. bili su igrači ORK Banjaluka, u konkurenciji godinu mlađih najbolji je bio pančevački Dinamo (2011), dok je Novi Beograd slavio u generaciji 2012.

U godištu 2013. najbolji tim imalo je Grosuplje iz Slovenije.

Vrijedi napomenuti da je u generaciji 2011. ORK Banjaluka osvojio treće mjesto, a Rukometni klub Borac m:tel bio drugoplasirani kod godišta 2012.

(MONDO)