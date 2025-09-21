Oboren rekord star 42 godine na Svjetskom prvenstvu u atletici

Nevjerovatna Kenijka Lilijan Odira nova je šampionka svijeta u trci na 800 metara

Kenijska atletičarka Lilijan Odira postala je šampionka svijeta u trci na 800 metara i to tako što je uz osvojeno zlato oborila rekord Svjetskog prvestva star 42 godine.

Trijumfovala je u vremenu 1:54,62 ispred Britanke Džordžije Hanter-Bel, koja je sa vremenom 1:54,90 oborila lični rekord, kao i ispred trećeplasirane Britanke Kili Hodžkinskon, koja bila treća sa vremenon 1:54,91.

Dok je Srpkinja Angelina Topić skakala u finalu, tako je pao rekord Svjetskog prvenstva koji je još 1983. godine postavila tadašnja šampionka, Čehinja Jarmila Kratohvilova sa vremenom 1:54,68.

Poslije porođaja počela da obara rekorde

Lilijan Odira rođena je u aprilu 1999. godine i prošle godine se vratila svom sportu poslije porođaja, učestvovala na Olimpijskim igrama i postala šampionka Kenije u Nairobiju. Tada je imala vrijeme 2:02,21, koje je drastično popravila za Svjetsko prvenstvo.

Na Olimpijskim igrama u Parizu stala je u poluifinalu, dok je njeno najbolje vrijeme ove godine bilo 1:56,51 na takmičenju Dijamantske lige u Hožovu u Poljskoj.

