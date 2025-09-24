logo
Nikola Pilić je Nijemcima i Hrvatima donio pehar a šišao se na "nulu" i plakao samo zbog Srbije

Nikola Pilić je Nijemcima i Hrvatima donio pehar a šišao se na "nulu" i plakao samo zbog Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Pilić je jedini koji je sa tri reprezentacije osvajao Dejvis kup, a zapravo ima pet trofeja. Prvo sa Nijemcima, pa sa Hrvatima i na kraju sa Novakom Đokovićem i Srbijom.

nikola pilic plakao zbog novaka i srbije Izvor: MN PRESS

Preminuo je Nikola Pilić, jedinstven u svijetu tenisa po mnogo čemu. Znamo ga kao finalistu Rolan Garosa, kao čovjeka koji je pokrenuo revoluciju unutar ATP, ali i kao istinsku legendu Dejvis kupa.

Ne samo da je deceniju i po nizao pobjede za Jugoslaviju na ovom takmičenju već je kao savezni kapiten jedini koji je sa tri reprezentacije osvojio ovo takmičenje.

Treća reprezentacija sa kojom se upisao u istoriju bila je Srbija 2010. godine kada je na zahtjev Novaka Đokovića bio u timu kao specijalni savjetnik. Pamtimo kultne scene šišanja na terenu kada je Srbija osvojila svoju prvu "salataru", a šišao se i tada već vremešni Pilić.

Šišanje sa Novakom i orden od Srbije

Te 2010. godine Srbija je u finalu savladala Francusku, a prije toga su padali Sjedinjene Američke Države, Hrvatska i Češka. Djeluje da zaista nikada nisu bili jači jer su uz Novaka Đokovića koji je ulazio u svoju najdominantiju godinu karijere tu bili i Janko Tipsarević i Viktor Troicki u samom vrhu, kao i jedan od najboljih dublaša na svijetu Nenad Zimonjić. 

Na kraju tokom proslave vidjeli smo ne samo kultno šišanje nego i suze Nikole Pilića, koji je možda nikada ranije nije bio tako emotivan na terenu. Na kraju je godinama kasnije odlikovan i dobio je zlatnu medalju za zasluge od strane Srbije što je itekako zaslužio.

Sa Bekerom pokorio svijet

Njegova selekcija prvo Zapadne Njemačke pa zatim samo Njemačke je dominirala pola decenije. U pet godina tri puta su osvajali Dejvis kup, prvo 1988. godine. Tada su dobili Jugoslaviju u polufinalu, pa Švedsku u finalu. Kičma ima Boris Beker, Erik Jelen, Karl Uve Stib i Patrik Kinen je uzela zlato i naredne godine takođe protiv Švedske, a 1993. godine se tim ipak promijenio. Tada je Australija dobijena u finalu, a igrali su pored Stiba i Kinena Mark Kevin Gelner i Mihael Štih.

I Hrvatima donio pehar

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

  Kao selektor Dejvis kup tima Hrvatske osvojio je pehar 2005. godine. Redom su pobjeđivali Ameriku, Rumuniju i Rusiju do trijumfa nad neočekivanim finalistom Slovačkom, a tim je imao tri imena. Mario Ančić, Ivan Ljubičić i Ivo Karlović su odigrali sve mečeve.

(MONDO)

