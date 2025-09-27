Marija (16) izvela najluđi sedmerac u istoriji: Cijela Evropa priča o Srpkinji

Srednji bek Železničara iz Inđije Marija Otašević oduševila je evropsku rukometnu javnost neverovatnim potezom na startu evropske sezone.

Rukometašice Železničara iz Inđije su ubjedljivo poražene na startu kvalifikacija u EHF Evrokupu, ali ostaće ova sezona takmičenja zapamćena po potezu Marije Otašević.

Italijanski tim Erice savladao je Železničar 46:25 (21:14), a detalj sa početka meča ostaća upamćen. Mlada 16-godišnja organizatorka igre preuzela je odgovornost i dala gol sa sedam metara, ali kako?

Ona je odlulila da napravi nekoliko krugova, da se obrne kao čigra i da tako zbuni golmanku Mariju Trajan. Uspjela je, postigla je jedan od svoja dva pogotka. Uživajte u ovoj majstoriji:

Marija je debitovala prošle godine za tim iz Inđije i u 14 mečeva dala je 9 golova. Ove sezone u prva dva meča sa Rumom i Napretkom u domaćem prvenstvu Železničar je upisao poraze, a Marija se nije upisala u strijelce.

Na meču sa Erliceom Bojana Milić i Milica Otašević su dale po 5 golova i bile su najefikasnije, a odbrana nije funkcionisala jer su Jana Tanović i Anja Petrović upisale svega 6 odbrana. Kod pobjednica Alesija Zizo je dala 9, Aleksandra Do Nasimento Martinez 7, a Lusija Dela Krode 6.

Revanš u kome nema šanse za prolazak tim iz Inđije takođe igra u gostima 28. septembra. Crvena zvezda svoj meč Lige Evrope sa švajcarskim Ospom igra od 16 časova, a revanš je u nedjelju od 15:30.