Odbojkaški Karlo Anćeloti peti put najbolji na svijetu: "Zovite me samo za svjetska prvenstva"

Legendarni italijanski stručnjak Ferdinando De Đorđi ponovo donio Italiji titulu šampiona svijeta. Peti put je to uradio!

Izvor: Shutterstock

Selektor odbojkaške reprezentacije Italije Ferdinando De Đorđi ispisao je istoriju svog sporta, jer je čak peti put postao šampion svijeta. Tri titule osvojio je kao reprezentativac Italije, 1990, 1994. i 1998,. a ove nedjelje je "vezao" drugu titulu i kao selektor, jer je Azure doveo do titule prvaka svijeta i 2022. i ove 2025, na Filipinima.

Trijumfom protiv Bugarske u finalu 3:1, "odbojkaški Karlo Anćeloti" je ponovo ostavio sve ljubitelje odbojke bez teksta.

"Trebalo bi da me zovu samo za svjetska prvenstva", rekao je Fete De Đorđi dok je poslije finala protiv Bugarske držao u ruci svoj peti trofej prvaka svijeta. Devedesetih je Italija pobijeđivala sa njim u timu, a ove decenije je povratila dominaciju sa njim na klupi.

Osvajao i Ligu šampioa

U toku 2022. godine, kada se vratio na klupu, naslijedio je upravo aktuelnog selektora Bugarske Đanlorenca Blendžinija.

De Đorđi je ostvario velike uspjehe i na klupskom polju, jer je bio osvajač Lige šampiona sa Lubeom 2019. godine, ali su podvizi sa nacionalnim timom Italije ipak ono zbog čega je postao ljubimac nacije.