Optužba Rodžera Federera izazvala buru u tenisu: Slavni trener se oglasio o "ubijenoj generaciji" igrača

Rodžer Federer je optužbom na račun organizatora ATP turnira pokrenuo lančanu reakciju.

Riječi velikog Rodžera Federera o namjernom "usporavanju terena" u korist Sinera i Alkaraza izazvale su lančanu reakciju. Na Mastersu u Šangaju o tome je javno govorio Nijemac Aleksander Zverev i ta tema sada je opšte prisutna u teniskom svijetu.

Na kraju sezone u kojoj su zaista Karlos Alkaraz i Janik Siner igrali finale za finalom i uvijek dolazili do cilja, zaista se stekao utisak da se sve "namješta" da njih dvojica odlučuju o trofeju i pomognu popularizaciji tenisera.

Međutim, britanski Bi-Bi-Si napravio je temeljnu analizu i pitao direktora turnira u Sinsinatiju Boba Morana da li zaista spore podloge pomažu organizatorima da dobiju šta žele - finale najboljih na svijetu, a samim tim i najveću moguću pažnju.

"Ni ne pomišljamo na to"

"Ni ne pomišljamo na to da stvori nešto što bi pogodovalo samo određenim igračima. Ni izbliza. Imali smo brzi teren i imali smo Sinera i Alkaraza (u finalu). Tri godine radim ovaj posao u Sinsinatiju i igrači su mi uvijek dolazili sa utiskom da se osjećaju brzim", kazao je on.

"Ove godine smo željeli da budemo konzistentni tokom cijele sezone u SAD, od Vašingtona do US Opena. Svi zajedno smo donijeli odluku da nam cilj bude formiranje srednje-brze do brze podloge. Naš cilj je bio da stvorimo konzinstentnu brzinu i konzistentnu brzinu loptice. To je ono što su nam igrači rekli da žele", dodao je Bob Moran, koji je nadležan za ATP i WTA turnir u Sinsinatiju.

Šta bi se dogodilo ako bi Sinsinati pokušao da dodatno ubrza igru na svom turniru?

"Razmotrili bismo to, ako bismo to čuli od igrača. Definitivno bismo razmislili o tome. Mislim da smo ove godine bili malo brži nego prošle. Igrači su nam govorili da smo prošle godine bili prebrzi, kao na ledu. Ne znam da li bismo mogli biti brži nego prošle sezone. Mislim da navijači očekuju sjajne poene, izgradnju poena, razmjene - mislim da to žele navijači".

"Nekada ste imali igrače za šljaku i za brze podloge"

Nekada najbolji britanski teniser Džeremi Bejts (63) igrao je tokom osamdesetih i devedesetih i tvrdi da su tada postojale potpuno odvojene sezone - na na šljaci, travi i na tvrdim terenima. U današnje vrijeme, kada se sezona na travi svodi na Vimbldon i na dva ili tri istovremena turnira prije njega, Bejts tvrdi da se situacija dramatično promijenila.

"U tom periodu (od 1980. do 1996), postojala su dva potpuno odvojena 'Tura'. Imali ste sve igrače koji su igrali na šljaci i onda i sve ostale koji su igrali na brzim terenima. I jedina prilika kada biste vidjeli igrače na šljaci bila je Rolan Garos, dok ste one koji vole brze podloge mogli vidjeti na Vimbldonu i na drugim grend slemovima"

Šta kažu brojevi? Prema analizi Bi-Bi-Sija, na svim dosad odigranim turnirima izuzev u Šangaju su tereni ubrzani u odnosu na 2017. godinu.

"Svi turniri u zatvorenom bili su igrani na ultra-brzim podlogama. Bilo je pitanje koliko ćete brzo stići do mreže. Većina Top 20 igrača koristilo je servis-volej. Neki su igrali sa osnovne linije i to je, zapravo, bilo interesantno gledati jer ste mogli da vidite sudar različitih stilova. Sada ste u situaciji u kojoj većina igrača samo 'neutrališe' onog drugog", kazao je on.

Patrik Muratoglu o "nestaloj generaciji"

Slično mišljenje ima i čuveni trener Patrik Muratoglu, koji smatra da je prelazak na spore terene "ubio generaciju igrača koji su bazirali igru na servisu i na volej-udarcima".

"Ipak, mislim da je to bolje za igru u cjelini, jer bismo u suprotnom imali previše asova i servis-vinera. Mislim da je to veoma dosadno. Ako razmislite o tome, tenis je veom spor. As zahtjeva sekund meča i 30 sekunde čekanja, što je ludo ako malo bolje razmislite o tome. Posebno u današnjem svijetu, u kojem konzumenti ne čekaju toliko, a kada nema akcije - gubite ih."

Šta je rekao Rodžer Federer?

Gostujući u podkastu Endija Rodika, Švajcarac je naglas izgovorio ono što mnogi misle - da je tendencija organizatora da formiraju terene tako da to pogoduje Alkarazu, Sineru i njihovim putevima ka međusobnom finalu.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili. Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?'. Na neki način, to koristi tenisu", rekao je Federer.

