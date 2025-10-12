"Spasio mi je život": Hrvatica trpjela nasilje, bježala preko granice, Goran Ivanišević je izvukao iz pakla

Nekadašnja hrvatska teniserka Mirjana Lučić-Baroni nije ostvarila karijeru kakva joj se predviđala.

Izvor: PETER PARKS / AFP / Profimedia

Nekadašnja hrvatska teniserka Mirjana Lučić-Baroni doživotno će biti zahvalna nekadašnjem treneru Novaka Đokovića Goranu Ivaniševiću. Bila je velika nada svjetskog tenisa, sa samo 15 godina je ušla u profesionalne vode, ali je teška životna priča ostavila traga na njenoj karijeri. Zbog oca naslnika je strahovala za sebe i svoju porodicu...

Rođena je 1982. godine u Dortmundu, kao dijete je uzela reket u ruke, što je odredilo njenu dalju sudbinu. Otac Marinko je preuzeo brigu o njenoj karijeri, ali nije ni slutila da joj umjesto velike slave slijedi velika patnja. Prvi uspjeh je doživjela na WTA turniru u Bolu kada je osvojila titulu, da bi u Strazburu igrala finale sa legendarnom Štefi Graf. Uslijedio je podvig na Australijan openu gdje je nastupala u konkurenciji dublova i zajedno sa Martinom Higins i popela se na pobjedničko postolje 1998.

Potom je 1999. godine igrala polufinale Vimbldona kada je izgubila od Štefi Graf, dok je na putu pobijedila Moniku Seleš. Meteorski uspjeh je prekinula jako loša situacija u porodici. Mirjana je javnosti otkrila da je njen otac nasilnik koji maltretira cijelu porodicu. Skupila je hrabrosti i otvorila dušu Goranu Ivaniševiću koji joj je pomogao. Trpjela je udarce, a najviše je strepjela za majku kojoj je nasilnik prijetio smrću.

Goran Ivanišević je spasio

Ivanišević im je obezbijedio smještaj u okolini Zagreba gdje se Mirjana sakrila sa majkom, dvije sestre i dvojicom braće. Tu su sačekali da im se odobri politički azil u SAD-u, da bi potom izbjegli u Njujork u pratnji naoružanih čuvara.

"Goran mi je spasio život. Nikada mu to neću zaboraviti. Mislim da bi 98 odsto ljudi na mom mjestu vjerovatno završilo na psihijatriji, jer kad vas nešto sa 15 godina toliko maltretira, to ne može biti normalno. Uspjela sam da se izvučem, prije svega zahvaljujući mojoj majci Anđelki koja je vrlo jaka žena. Ona nas je držala na okupu. Ne bih izdržala sama. Sve to što sam preživjela pomoglo mi je da postanem jaka i stabilna žena", rekla je bivša teniserka jednom prilikom.

Pošto su napustili Hrvatsku, otac im je uzeo svu imovinu, pa je porodica morala da se snalazi u novoj sredini. Mirjana je morala da radi administrativne poslove kako bi preživjela i prestala je da igra tenis. Ljubav svog života upoznala je 2007. godine, a potom se i vjenčala za preduzetnika Danijela Baronija sa kojim je dan danas u braku. Tenisu se vratila 2017. godine kada je stigla do polufinala Australijan opena, ali nikada nije dostigla karijeru kakvu su joj predviđali.

Šta je rekao Goran?

Nekadašnji trener Novaka Đokovića nikada previše nije želio da govori o ovom herojskom činu. Samo je jednom prilikom dao kratak komentar.

"Nisam joj ja spasao život, ja sam joj samo pomogao u tom trenutku jer sam mogao i bio sam tamo. Hvala Bogu da je sve dobro ispalo, da je srećna i da je postigla sve što je postigla", rekao je Ivanišević, a prenio je "Večernji list".