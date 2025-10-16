Srpski rukometaš dobio otkaz u francuskom klubu nakon operacije tromba?!

Danilo Radović trenutno preživljava teške trenutke. Sa 25 godina je doživio da mu nađu tromb koji je mogao da mu ugrozi život, a osim toga je sada dobio i jednostrani raskid ugovora.

Izvor: Eibner-Pressefoto / Jan Rollinger / imago sportfotodienst / Profimedia

Danilo Radović je nakon sjajnih igara u Dinamu iz Pančeva zaigrao u Njemačkoj za Minden, a onda je umjesto o najboljoj rukometnoj ligi na svijetu morao da brine o tome da ostane živ i zdrav. U velikom intervjuu za "Mocart sport" pričao je o tome kako je sasvim slučajno otkrio tromb.

Tog 17. aprila lijevi bek njemačkog Mindena koji je već imao ugovorenu saradnju sa francuskim Kretejem trenirao je normalno. A onda je odjednom morao da se brine ne samo za to da li će ikad više na teren. Reprezentativcu Srbije je bio ugrožen život.

"Trenirao sam normalno. Bilo je mnogo utakmica tada, sitnih povreda. Takav je rukomet sport da vas uvijek nešto boli, ali nisam tome pridavao značaja, nisam se žalio trenerima. Borio sam se sa svojim klubom Minhenom za ulazak u Bundesligu. Primuhetio sam na jednom treningu da mi je desna ruka otekla, da je skroz poplavila. Onda sam se obratio ljekarima u klubu”, rekao je Danilo Radović za "Mocart".

Zbog rukometnih pokreta zaradio tromb od 5 centimetara

Izvor: Profimedia/IMAGO

Rukometaš nekadašnjeg njemačkog velikana tada je poslat u bolnicu gdje se ispostavilo da je situacija mnogo gora nego što je iko mogao da pretpostavi.

"Poslali su me na ultrazvuk gdje mi je otkriven tromb u veni subclavia ispod ključne kosti. Bio je veliki pet centimetara. Pokušano je da prvo da se preparatima razbije taj ugrušak, ali poslije mjesec dana se rezultati nimalo nisu popravili. Poslali su me u bolnicu u Kasel gdje mi je ljekar dijagnostifikovao Sindrom gornjeg torakalnog otvora (prim. aut. TOS iliti na latinskom - thoracic outlet syndrom). Zbog pokreta u rukometu, gdje je ruka često iznad glave došlo je do pritiska na arteriju", objasnio je Danilo Radović.

Kada je došlo vrijeme za operaciju morao je čak da potpiše da na operacioni sto ide pod svojom odgovornošću. Bilo je slučajeva da je na operacijama takve vrste tromba ruka ostajala trajno paralizovana.

"Pridržavao sam se svih instrukcija ljekara kada mi je otkriven tromb, ali kada sam došao u bolnicu, kad mi je rečeno da ću da ostanem dvije nedjelje, naravno da vam nije bilo svejedno. Morao sam da potpišem papire, da prihvatam operaciju na svoj rizik. Ta klinika često radi te zahvate, bio sam u dobrim rukama, ali opet bilo je tokom 50 godina tri slučaja kada je došlo do paralize ruke. Operacija traje dugo, iz dva dijela se odvija, pa postoji rizik od oštećenja nerava.

Jasno je tromb nije nimalo naivan, da može da ode na pluća ili srce, a onda… Znao sam da nije šala. Operacija je protekla u najboljem redu. Rekli su mi da je da je to rizik bavljenja profesionalnog sporta, da je ta povreda karakteristična za rukometaše. Pojavljuje se često i kod pičera u bejzbolu jer je sličan pokret ruke kao kod nas u rukometu. Nisam pročitao da je neko u Srbiji imao ovu dijagnozu. Rečeno mi je da će oporavak da traje 5-6 mjeseci, da nema rukometa, da ruka što manje treba da bude iznad glave".

Francuzima na čast

Povremeni reprezentativac Srbije je tada imao već potpisan ugovor sa francuskom ekipom Kreteja, a kako su ispali iz lige čim su čuli za probleme sa zdravljem lijevog beka iz Bačke Palanke raskinuli su ugovor. Zato je sada srpski rukometaš bez kluba i na sudu.

"Kada sam se obratio Kreteju poslije operacije, kada sam im poslao svu medicinsku dokumentaciju, javili su mi da je ugovor sa mnom raskinut. Sa mnom je uvijek kao podrška bio menadžer Vukčević, a veliku zahvalnost dugujem novinaru Žiki Bogdanoviću preko koga sam došao do Vensana Žerara, koji je u Francuskoj predsjednik Udruženja igrača. Angažovao sam advokata, tako da je taj proces protiv Kreteja u toku. Sada sam slobodan igrač, pa vidjećemo", naglasio je Radović.

(MONDO, Mocart sport, N.L.)

BONUS VIDEO: