logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je ovo najveća greška sudije u istoriji tenisa? Zakazala i tehnologija, Srbin dobio poklon usred meča

Da li je ovo najveća greška sudije u istoriji tenisa? Zakazala i tehnologija, Srbin dobio poklon usred meča

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Miomir Kecmanović osvojio je poen na turniru u Atini poslije jedne od najvećih grešaka sudija u istoriji ovog sporta. Nikome nije bilo jasno šta se dešava. /Od izvještača MONDA u Atini./

Najveća sudijska greška u istoriji tenisa Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Miomir Kecmanović nastavlja takmičenje na turniru u Atini, a njegov meč obilježila je i jedna sporna situacija. Na turniru nema linijskih sudija, sve je kompjuterizovano, ali tu je sudija u stolici. Prosto je nevjerovatno kako je jedna krupna greška mogla da se dogodi i da to promakne svima.

Srpski teniser je savladao Kamila Majeržaka poslije dva taj-brejka - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Sporni trenutak dogodio se pri rezultatu 6:5 za Srbina u prvom setu. Servirao je Kecmanović, a Poljak je u tom momentu imao brejk loptu (30:40). Bekhend koji je Kecmanović poslao završio je daleko u autu, ali se nije oglasila ni tehnologija, niti je sudija ispravio.

Umjesto toga sudija u stolici samo je rekao da je izjednačenje i da je rezultat 40:40, umjesto brejka Majeržaka. Nije se ni on bunio, kao da ni sam nije bio svjestan rezultata niti šta se dogodilo. Ni tehnologija, ni sudija, niko nije reagovao. Ako ništa drugo, to nije imalo direktan uticaj na meč pošto je poljski teniser par minuta kasnije dobio taj gem pošto je vratio brejk, a Miša je propustio set loptu između toga. Da je zbog te greške osvojio set vjerovatno bi drama bila još veća...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miomir Kecmanović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC