Da li je ovo najveća greška sudije u istoriji tenisa? Zakazala i tehnologija, Srbin dobio poklon usred meča

Miomir Kecmanović osvojio je poen na turniru u Atini poslije jedne od najvećih grešaka sudija u istoriji ovog sporta. Nikome nije bilo jasno šta se dešava.

Miomir Kecmanović nastavlja takmičenje na turniru u Atini, a njegov meč obilježila je i jedna sporna situacija. Na turniru nema linijskih sudija, sve je kompjuterizovano, ali tu je sudija u stolici. Prosto je nevjerovatno kako je jedna krupna greška mogla da se dogodi i da to promakne svima.

Srpski teniser je savladao Kamila Majeržaka poslije dva taj-brejka - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Sporni trenutak dogodio se pri rezultatu 6:5 za Srbina u prvom setu. Servirao je Kecmanović, a Poljak je u tom momentu imao brejk loptu (30:40). Bekhend koji je Kecmanović poslao završio je daleko u autu, ali se nije oglasila ni tehnologija, niti je sudija ispravio.

Can anyone explain this?



Kecmanovic received this pointpic.twitter.com/rwpv2AuyGO — AceTheTennis (@AceTheTennis)November 3, 2025

Umjesto toga sudija u stolici samo je rekao da je izjednačenje i da je rezultat 40:40, umjesto brejka Majeržaka. Nije se ni on bunio, kao da ni sam nije bio svjestan rezultata niti šta se dogodilo. Ni tehnologija, ni sudija, niko nije reagovao. Ako ništa drugo, to nije imalo direktan uticaj na meč pošto je poljski teniser par minuta kasnije dobio taj gem pošto je vratio brejk, a Miša je propustio set loptu između toga. Da je zbog te greške osvojio set vjerovatno bi drama bila još veća...

