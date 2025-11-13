"Stajali smo u redu za hljeb": Novak Đoković nije htio da prećuti NATO bombardovanje Britancu

Novak Đoković bez uvijanja pričao o NATO bombardovanju i onome što je prošao srpski narod tokom devedesetih. Pirs Morgan je pažljivo slušao.

Izvor: Printsreen/YouTube/Piers Morgan Uncensored

Novak Đoković bio je gost najpoznatijeg britanskog novinara Pirsa Morgana sa kojim je godinama unazad bio u sukobu. Preciznije, Morgan je često vrijeđao Đokovića u svojim obraćanjima na televiziji ili putem društvenih mreža, da bi se sad u intervjuu izvinio i pokazao da zaista vrednuje veličinu najvećeg tenisera svih vremena.

Tako je Pirs Morgan želio da sazna od Đokovića i odakle dolazi njegova "nadljudska mentalna snaga" za koju često ističu da je i njegova najveća prednost u odnosu na neke druge tenisere. I zaista se to rijetko viđa, pa je tako Pirs Morgan dao još nekoliko primjera sportista poput Kristijana Ronalda koji je "bukvalno bio gladan" i to ga je vodilo do neslućenih visina, pa je za Đokovića pretpostavio da je za njega ključna zemlja iz koje dolazi.

Bombe su ojačale Novaka Đokovića

Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA

"Ti mi reci da li sam pogriješio, ali da li je to zbog toga što dolaziš iz države koja je prošla ratove i NATO bombardovanje?", pitao je Pirs Morgan i Đoković je i te kako bio otvoren po tom pitanju, kao što je uvijek slučaj kada priča s Britancima na tu temu.

"Interesantno je da nisam znao to za Kristijana Ronalda da je i on bio gladan. Meni se slično desilo, možda sam tada imao svega šest-sedam godina... Bila su dva rata u Jugoslaviji. Između ta dva rata bio je embargo u našoj zemlji i možda četiri-pet godina ništa nije moglo da uđe ili izađe iz zemlje. Siromaštvo je bilo na vrhuncu. Čekali smo u redu za veknu hljeba da bi se naša porodica od sedam-osam prehranila i to podijelila", rekao je Đoković.

Novakova snaga je u onome što je prošao

Uz poruku voditelju Pirsu Morganu da su te stvari "bile stvarne" i da su i dan-danas dio njega, objasnio je da je to prosto bila njegova sudbina i da od nje ne može da se pobjegne.

"To je moje životno putovanje učinilo još posebnijim jer cijenim sve što mi je život dao, baš zbog toga što se dogodilo tokom mog odrastanja. Ne volim da pričam mnogo o tome, ne volim da se žalim na to, svako od nas nosi krst koji mu je namijenjen. Ali, moje putovanje je moje lično kroz koje sam ja prošao i zbog toga sam to danas. Da li je bilo lako? Nije, ali je to integralni dio mene i to je izgradilo moju mentalnu snagu i izdržljivost. Kada sumnjaš u to šta sutra donosi tebi i tvojoj porodici, gradu, državi, da li ćeš biti u stanju da preživiš sljedeći dan - onda nije toliko strašno kad se suočavaš sa meč-loptom u finalu grend slema...", rekao je Nole.

Nisam ni ja "polubog"

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je takođe rekao da je pritisak koji sportisti iskuse takođe "stvaran" i da i tu mora da se posmatra perspektiva, uz poruku da to što nekada puknete pod njim - to vas ne čini slabašnim. Niti to što nekada uspijete da ga prevaziđete to vas ne čini polubogom.

"Majkl Džordan, jedan od mojih idola, rekao je da svi pamte koševe koje je dao, a nikada ne pričaju o onima koje je promašio. Uglavnom ljudi imaju fantaziju o šampionu koji je bezgrešan, polubog, ali ja mislim da to nije tačno. Ja sam toliko puta izgubio... Pa ja skoro imam 50 odsto u finalima, skoro toliko. Ne znam napamet, znam da sam pobijedio 24 puta. Poenta je da moraš da prođeš kroz to iskustvo i to može da se stavi u perspektivu kroz sve stvari u životu. Uvijek učiš više kroz greške...", dodao je Nole koji je rekao da je tokom karijere naučio da ne potiskuje emocije.

Podsjećanja radi, Novak Đoković je igrao 37 grend slem finala - dobio je 24, a izgubio je 13.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!