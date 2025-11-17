"Vi niste ljudi, vi ste čudovišta": Njemačka teniserka bijesna zbog prijetnji kladioničara

Njemačka teniserka Tamara Korpač javno je objavila da dobija prijetnje zato što dobija mečeve jer to ne odgovara kladioničarima...

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Njemačka teniserka Tamara Korpač (30) izgubila je živce i odlučila da se javno oglasi zbog užasnih poruka i prijetnji koje dobija. Prijete joj ljudi koji se klade i ne odgovara im što gubi i dobija setove, tačnije prijete joj jer ih obara na njihovim tiketima kada se na nju klade.

"Zdravo ljudi. Želim da vas obavijestima da me i dalje boli briga za vaše poruke mržnje. Žao mi je što sam osvojila turnir. Osvojila sam 50 poena i srećna sam. Boli me briga da li sam dobila meč u tri ili dva seta. Ne dobijam više poena ako pobijedim u dva seta niti manje ako dobijem u tri", počela je Tamara.

“I’m sorry if I won the tournament” lmaoooo Tami Korpatsch is the bestpic.twitter.com/vL5xQb65Rd — Owen (@kostekcanu)November 16, 2025

Nastavila je uz neke psovke da se obraća svima onima koji joj prijete.

"Takođe me je**no ne zanima što se kladite na moje mečeve i žalite se što gubite novac. Ljudi, nemojte da dozvolite da izbacujete bijes na ljudska bića, samo zato što vi niste ljudi. Vi ste samo čudovišta i ljudi sa veoma ružnim srcem", zaključila je Tamara.

