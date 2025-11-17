logo
"Vi niste ljudi, vi ste čudovišta": Njemačka teniserka bijesna zbog prijetnji kladioničara

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Njemačka teniserka Tamara Korpač javno je objavila da dobija prijetnje zato što dobija mečeve jer to ne odgovara kladioničarima...

Njemačka teniserka bijesna zbog prijetnji kladioničara Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Njemačka teniserka Tamara Korpač (30) izgubila je živce i odlučila da se javno oglasi zbog užasnih poruka i prijetnji koje dobija. Prijete joj ljudi koji se klade i ne odgovara im što gubi i dobija setove, tačnije prijete joj jer ih obara na njihovim tiketima kada se na nju klade.

"Zdravo ljudi. Želim da vas obavijestima da me i dalje boli briga za vaše poruke mržnje. Žao mi je što sam osvojila turnir. Osvojila sam 50 poena i srećna sam. Boli me briga da li sam dobila meč u tri ili dva seta. Ne dobijam više poena ako pobijedim u dva seta niti manje ako dobijem u tri", počela je Tamara.

Nastavila je uz neke psovke da se obraća svima onima koji joj prijete.

"Takođe me je**no ne zanima što se kladite na moje mečeve i žalite se što gubite novac. Ljudi, nemojte da dozvolite da izbacujete bijes na ljudska bića, samo zato što vi niste ljudi. Vi ste samo čudovišta i ljudi sa veoma ružnim srcem", zaključila je Tamara.

Tagovi

Tamara Korpač Tenis

