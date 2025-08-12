Dnevni horoskop za 12. avgust 2025: Lav u centru pažnje, Strijelac mijenja planove...

Pročitajte dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine kaže da ste danas puni energije i inicijative. Mogući su razgovori sa članovima porodice oko važnih odluka. U ljubavi možete da očekujete podršku partnera, a slobodni imaju priliku da upoznaju nekoga zanimljivog. Obratite pažnju na iscrpljenost.

BIK

Dan vam donosi stabilnost. Porodični odnosi su mirni i puni razumijevanja. Partner bi mogao da vas iznenadi pažnjom, a vi uzvratite iskreno. Zdravlje je dobro, ali pazite na ishranu - izbjegavajte prejedanje.

BLIZANCI

Komunikacija sa rodbinom vam danas prija. Dobar je trenutak za druženje ili kraći izlet sa porodicom. U ljubavi su mogući iskreni razgovori. Zdravlje je stabilno, ali pokušajte da manje vremena provodite pred ekranima.

RAK

Porodična atmosfera vam prija, moguće je da ćete provesti više vremena u kući ili sa bliskima. U ljubavi postoji želja za bliskošću i nježnošću. Povedite računa o stomaku, izbjegavajte tešku hranu.

LAV

Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine kaže da ste u centru pažnje i to vam prija. Porodica vas podržava, a partner će vas obradovati lijepim gestom. Slobodni Lavovi bi mogli da upoznaju nekoga na nekom javnom mjestu. Pripazite na srce, ne forsirajte se fizički.

DJEVICA

Vrijeme je da se pozabavite sređivanjem porodičnih stvari. Budite tolerantni, pustite druge da vam kažu šta im je na srcu. Ljubavni odnosi su stabilni, a partner cijeni vašu brigu. Zdravlje je osjetljivo, povedite računa o spavanju i odmoru.

VAGA

Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine kaže da vam ovaj dan donosi lijepe trenutke sa porodicom. Ljubavni odnosi su skladni, a veče može biti romantično. Moguća je blaga glavobolja, odmorite više.

ŠKORPIJA

Danas se bavite porodičnim pitanjima. Moguće je da ćete s partnerom voditi razgovore koji će vam produbiti vezu, koji će vas zbližiti. Ako ste sami, privući će vas neko tajanstven. Zdravlje dobro, ali izbjegavajte stres.

STRIJELAC

Želite da budete u pokretu, ali porodica bi mogle da vam omete planove tako što će od vas tražiti pomoć oko nekih pitanja. Ljubav je dinamična, moguća su iznenađenja. Pazite na noge i zglobove, izbjegavajte naporne aktivnosti.

JARAC

Dobar dan za porodične razgovore i planiranje budućnosti. Partner vam vjeruje i cijeni vašu podršku. Ako ste slobodni, privući će vas osoba koja dijeli vaše vrednosti. Zdravlje je stabilno, ali potrebna vam je fizička aktivnost.

VODOLIJA

Danas vas inspirišu razgovori sa rodbinom. Partner vas motiviše, rado s njim delite planove za budućnost. Slobodni bi mogli da dožive prijatno iznenađenje. Izbjegavajte hladne napitke, grlo je osetljivo.

RIBE

Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine kaže da ste danas emotivni i želite bliskost. Porodica vam pruža podršku. U vezi su mogući nježni trenuci, dok slobodni osjećaju jaču potrebu za povezivanjem. Dobro se osjećate, ali vam prija tišina i odmor.

(MONDO)