Dnevni horoskop za 11. avgust 2025: Ovan donosi veliku odluku, Ribe otvaraju dušu...

Pročitajte dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine!

Izvor: Billion Photos/Shutterstock

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine poručuje da vam danas ne manjka hrabrosti da donesete veliku odluku. Na poslu preuzimate inicijativu i to ostavlja snažan utisak. Slobodni Ovnovi mogu neočekivano da otkriju emocije prema nekome iz prošlosti, dok zauzeti traže bolju ravnotežu između obaveza i emocija. Prijaće vam intenzivniji trening.

BIK

Dan donosi potrebu za sigurnošću i nježnošću. Na poslu vas smiruju poznate okolnosti, ali neko može da vas iznenadi originalnim pristupom. Slobodni Bikovi primjećuju da neko posmatra njihovu tišinu više nego riječi, dok zauzeti otvaraju srce za kompromis. Prijala bi vam lagana šetnja ili boravak pored vode.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine nagovještava dan u kome komunikacija mijenja sve. Na poslu dolazite do važnih informacija koje vam otvaraju nove puteve. Slobodni Blizanci mogu da se zbliže sa osobom s kojom dijele sličan smisao za humor, dok zauzeti razmjenjuju iskrene misli koje produbljuju vezu. Moguća je blaga iscrpljenost, usporite tempo.

RAK

Danas se trudite da ne potisnete ono što zaista osjećate. Na poslu vas čeka zadatak koji traži više strpljenja nego inače. Slobodni Rakovi imaju osjećaj da se emocije ponavljaju iz nekog prethodnog perioda, dok zauzeti osjećaju potrebu da otvore temu koja ih tišti. Prijaće vam odmor.

LAV

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine kaže da vam dan donosi reflektor, ali ovoga puta zaslužili ste ga trudom. Na poslu briljirate kada pokažete ličnu inicijativu. Slobodni Lavovi osvajaju pogledom i stavom, dok zauzeti žele više uzbuđenja i predlažu nešto novo partneru. Obratite pažnju na stomak, izbjegavajte tešku hranu.

DJEVICA

Danas vas inspirišu jednostavne stvari i mala postignuća. Na poslu vam znači rutina, ali neko može da zatraži pomoć i to vas dodatno motiviše. Slobodne Djevice osećaju bliskost u nekom običnom razgovoru, dok zauzete pronalaze mir u tišini pored partnera. Zdravlje je stabilno, ali povedite računa o položaju tijela pri radu.

VAGA

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine ukazuje na potrebu da se izborite za sebe. Na poslu dolazite do izražaja kada se usudite da budete autentični. Slobodne Vage privlači neko koga su dugo potcjenjivale, dok zauzeti rešavaju nesuglasicu sa više razumjevanja. Prijaće vam umjetnost ili muzika.

ŠKORPIJA

Danas ste izuzetno osjetljivi na signale iz okoline. Na poslu otkrivate nečiju skrivenu namjeru, ali to koristite mudro. Slobodne Škorpije osećaju magnetnu privlačnost prema nekome ko im nije po ukusu, dok zauzete tragaju za dubljom iskrenošću. Pazite na disajne puteve.

STRIJELAC

Imate pojačanu želju za promjenom i istraživanjem. Na poslu vam se otvaraju vrata za nešto novo, ali morate brzo da reagujete. Slobodni Strijelčevi mogu da se zaljube u nečiji pogled, dok zauzeti planiraju zajednički izazov. Važno je da se više krećete, statičnost vam danas ne prija.

JARAC

Danas vas pokreće želja da sve bude pod kontrolom, ali ne zaboravite da pustite stvari koje nisu u vašim rukama. Na poslu završavate obaveze koje drugi izbjegavaju. Slobodni Jarčevi primjećuju stabilnost kod nekog koga ranije nisu doživljavali tako, dok zauzeti donose zajedničku odluku o važnom pitanju. Prijaće vam fizička aktivnost.

VODOLIJA

Dan donosi inspiraciju i male revolucije! Na poslu vas fascinira ideja koja dolazi iz sasvim neočekivanog izvora. Slobodne Vodolije uživaju u izazovnoj komunikaciji, dok zauzete žele više spontanosti u vezi. Pazite na ramena i leđa, istezanje može da vam pomogne.

RIBE

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine poručuje da ste danas intuitivniji nego inače. Na poslu osećate neizrečeno i uspevate da se prilagodite zahtevnoj situaciji. Slobodne Ribe otvaraju dušu nekome ko deluje tiho, ali prisutno, dok zauzete osjećaju ponovo onu iskru zbog koje su se zaljubile. Povedite računa o imunitetu, odmor vam je neophodan.

(MONDO)