Odbrojavamo do totalnog pomračenja Mjeseca: Dva znaka horoskopa su pogođena velikim promjenama

Astrologija otkriva šta znači pomračenje Mjeseca 7. septembra 2025. za svaki znak Zodijaka!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Astrolozi vjeruju da će septembar 2025. označiti početak procesa koji će se odvijati sve do proljeća 2026. godine. Septembar 2025. donosi period velikih transformacija. Dva važna astralna događaja su u prvom planu: 7. septembra dešava se totalno pomračenje Mjeseca u znaku Riba, a 21. septembra djelimično pomračenje Sunca u znaku Djevice.

Ova dešavanja pripremaju teren za dugotrajne promjene. Evo šta to znači za svaki znak horoskopa:

OVAN

Pomračenje Mjeseca u Ribama otvara vašu dvanaestu kuću. Ovo je vrijeme povlačenja, unutrašnjeg čišćenja i okretanja ka sebi. Na površinu mogu da isplivaju stari obrasci, potisnute emocije ili potreba da završite nešto što vam odavno ne koristi. Vodite računa o svom mentalnom zdravlju, odmarajte se i praktikujte emotivnu higijenu. Pomračenje Sunca u Djevici, u drugom dijelu mjeseca, poziva vas da kreirate organizovaniju dnevnu rutinu i da brinete o svom tijelu.

BIK

Energija pomračenja u Ribama utiče na vaše krugove prijatelja i grupne odnose. Može da postane jasno ko vam crpi energiju, a ko vas istinski podržava. Društvene uloge mogu da se promijene, pa ćete morati da preispitate svoje angažovanje. Pomračenje Sunca u Djevici osvjetljava vaš kreativni potencijal, odnos sa djecom ili dinamiku u ljubavi. Dobar trenutak da se opustite i izrazite.

BLIZANCI

Pomračenje Mjeseca aktivira vašu desetu kuću, karijeru i društvenu ulogu. Moguća je promjena statusa, profesionalni zaokret ili završetak jednog poglavlja. Možda će vam biti potrebna nova strategija ili potpuno drugačiji pravac.

Pomračenje Sunca u četvrtoj kući donosi energiju koja vas podstiče da stvorite stabilnu bazu kod kuće, i fizički i emotivno.

RAK

Budi vam se deveta kuća, širenje vidika, znanje, putovanja i lični rast. Pomračenje Mjeseca može da vas ohrabri da se oslobodite zastarelih uvjerenja ili načina razmišljanja koji vas više ne podržavaju. Otvaraju se mogućnosti za duhovni ili akademski razvoj. Pomračenje Sunca u Djevici, u trećoj kući, naglašava važnost komunikacije, jasnoće u izražavanju i reda u svakodnevnim obavezama.

LAV

U centru pažnje je osma kuća, zajednička dobra, dugovi, emotivne veze. Pomračenje Mjeseca može da vam donese dublje razumijevanje dinamike moći i ranjivosti. Može doći do završetka odnosa, ugovora ili unutrašnjeg obrasca. Pomračenje Sunca vas podsjeća da se stabilizujete. Druga kuća osvjetljava vaše vrijednosti, samopouzdanje i odnos prema novcu.

DJEVICA

Sedma kuća odnosa je uzdrmana, što znači da ćete biti svjedoci značajnih promjena u partnerstvima. Pomračenje u Ribama može da vas suoči sa mjestima gdje gubite granice ili dajete previše. Neki odnosi mogu da se završe, drugi prodube. A zatim dolazi pomračenje Sunca baš u vašem znaku, što označava lični reset. Ovo je ključan trenutak za nove početke, lični rast i jasne pravce.

VAGA

Šesta kuća rada i zdravlja prolazi kroz čišćenje. Pomračenje Mjeseca može da vam pokaže iscrpljenost, nefunkcionalne rutine ili zanemarivanje sopstvenih potreba. Važno je pronaći novu ravnotežu. Zatim, pomračenje Sunca u dvanaestoj kući donosi vrijeme introspekcije, završetaka i priprema za unutrašnje obnavljanje. Potreban vam je mir i manje spoljašnjih stimulansa.

ŠKORPIJA

Pomračenje u petoj kući podstiče vas da uđete u kontakt sa sopstvenom kreativnošću, romantičnim željama i autentičnim emotivnim izražajem. Mogući su neočekivani događaji u ljubavi ili u vezi sa djecom. Emocije će biti snažne, ali i inspirativne. Pomračenje Sunca u jedanaestoj kući vas povezuje sa grupama, saradnjama i dugoročnim ciljevima. Sve to ulazi u novu fazu.

STRIJELAC

Pomračenje Mjeseca osvjetljava vašu četvrtu kuću, dom i emotivnu sigurnost. Moguće je okončanje porodičnog odnosa ili važna unutrašnja spoznaja o tome šta za vas znači dom. Pomračenje Sunca u desetoj kući stavlja fokus na karijeru, priznanje i odgovornosti. Dobro vrijeme da organizujete ciljeve i razjasnite šta zaista želite da stvorite u svijetu.

JARAC

Treća kuća, odnosno misli, komunikacija, učenje, dolazi u prvi plan. Pomračenje Mjeseca može da otkrije potrebu da promijenite način razmišljanja ili interakcije sa okolinom. Možda će se neka informacija konačno razjasniti. Pomračenje Sunca u devetoj kući poziva vas na studije, istraživanje i širenje vidika. Pogodno vrijeme za kurseve, putovanja ili filozofska promišljanja.

VODOLIJA

Pomračenje Mjeseca utiče na vašu drugu kuću, lične vrijednosti, samopouzdanje, prihode. Može da se završi jedan izvor prihoda ili promijeni vaše shvatanje sigurnosti. Pomračenje Sunca u osmoj kući pokazuje potrebu za psihološkom regeneracijom i novom perspektivom na zajedničke finansije, nasljeđe, emotivne veze i ranjivost.

RIBE

Pomračenje Mjeseca dešava se baš u vašem znaku, što znači ličnu transformaciju. Identitet, slika o sebi, uloga u svijetu, sve to može da se promijeni. Dozvolite sebi da zatvorite staro poglavlje i priznate šta zaista želite. Pomračenje Sunca u sedmoj kući pokazuje kako se sve ovo odražava na vaše bliske odnose i šta ste spremni da prihvatite, a šta da pustite.

(MONDO)