Dnevni horoskop za 24. oktobar 2025: Ovan puca od tenzije, Jarac proračunat do kraja dana

Pročitajte dnevni horoskop za 24. oktobar 2025. godine!

OVAN

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2025. godine kaže da danas sve pršti od napetosti. Na poslu neko pokušava da vas nadmudri, ali vi ne igrate na tišinu već na direktan udar. Partner vas provocira ćutanjem, a vi glumite da vas ne dotiče, iako iznutra kipite. Slobodni Ovnovi ulaze u opasno dopisivanje s osobom koja nije sasvim "slobodna". Srce ubrzava, razum se gubi, a ego se smiješi. Povedite računa o glavobolji.

BIK

Sve što danas pokušate ide teže nego obično, ali vi ste poznati po tome da ne odustajete. Partner vas optužuje da ste previše zauzeti sobom, a vi mu uzvraćate i to bez zadrške. Slobodni Bikovi igraju igru mačke i miša s nekim ko nije siguran šta želi. Na poslu vas čeka sukob mišljenja, ali kraj dana donosi trijumf. Pritisak varira, pa izbjegavajte rasprave koje bi vas mogle koštati mira.

BLIZANCI

Danas ste opasno britki, svaka vaša riječ pogađa pravo u metu. To vas čini šarmantnim, ali i opasnim u pogrešnom društvu. Na poslu, neko pokušava da vas isprovocira, dok u ljubavi vlada zatišje prije bure. Slobodni Blizanci započinju flert koji brzo postaje igra živaca. Partneru (ako ga imate) biće teško da isprati vašu promjenu raspoloženja. Previše kafe i premalo sna mogli bi da vas iscrpe.

RAK

Previše analizirate svaku rečenicu, svaki pogled. Partner vam nešto ne govori, a vi to osjećate. Slobodni Rakovi previše očekuju od osobe koja ne zna šta želi, pa bi mogli da se razočaraju. Na poslu, neko testira vaše granice, ali ne zna da vi imate dužu memoriju od većine. Veče donosi emotivni umor i želju da se povučete. Ne krivite sebe, ponekad je ćutanje jedini način da se sačuvate.

LAV

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2025. godine kaže da vaše samopouzdanje danas nervira sve koji su slabiji. Na poslu pokazujete zube, iako vas umor pritiska. Partner pokušava da vas spusti na zemlju, ali vi se vodite mantrom "ako ne možeš da sijaš sa mnom, skloni se u sjenku". Slobodni Lavovi privlače osobu koja djeluje misteriozno, ali nosi neku skrivenu priču. Zdravlje dobro, ali tijelo traži više sna nego glamura.

DJEVICA

Previše stvari pokušavate da držite pod kontrolom i to vas umara. Na poslu djelujete sabrano, ali u glavi vam je haos. Partner vas ne razumije ili ne želi da razumije, a vi gubite strpljenje. Slobodne Djevice upuštaju se u tajni flert s nekim ko ne bi trebalo ni da im se dopadne, ali dopada se i to opasno. Nervni sistem je prenapregnut, pokušajte da dišete dublje.

VAGA

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2025. godine kaže da vam dan donosi oscilacije u raspoloženju, od šarma do ironije. Partner ne zna šta da očekuje, pa radije ćuti. Na poslu vas hvale, ali i ogovaraju, što vas ne dotiče dok ne čujete od koga dolazi. Slobodne Vage ponovo razmišljaju o nekome iz prošlosti, iako znaju da je to slijepa ulica. Tijelo traži balans, a vi ga tražite u čokoladi.

ŠKORPIJA

Sve što pokušavate danas ima skriveni motiv, pa i vaše riječi i tuđe. Na poslu neko pokušava da vas nadmudri, ali potcjenjuje vašu intuiciju. U ljubavi, tenzija dostiže vrhunac. Partner krije nešto, a vi to osjećate cijelim bićem. Slobodne Škorpije ulaze u flert koji brzo prerasta u opsesiju. Pazite da vas emocije ne povuku u pretjerivanje, i u ljubavi i u alkoholu.

STRIJELAC

Danas vam sve ide po sistemu "ili sve ili ništa". Na poslu pokušavate da zadržite mir, ali neko vam skače po živcima. U ljubavi, partner vas optužuje da bježite od razgovora i u pravu je. Slobodni Strijelčevi igraju na kartu humora, ali u sebi osjećaju prazninu. Veče može donijeti susret koji vas uzdrma više nego što ste spremni da priznate. Čuvajte energiju, srce vam je već premoreno.

JARAC

Danas djelujete hladno i proračunato, ali ispod površine kuva. Partner vas izbacuje iz takta sitnicama, a vi sve gutate do trenutka kad više ne možete. Na poslu se držite profesionalno, ali kolege osjećaju da nešto u vama ključa. Slobodni Jarčevi privlače osobu koja voli izazove, ali možda niste raspoloženi da budete nečiji eksperiment. Pazite na ukočen vrat i napetost u ramenima.

VODOLIJA

Sve što ste potisnuli danas izbija na površinu. Na poslu vas nerviraju ljudi koji misle da su duhoviti, a nisu. U ljubavi, partner vam priređuje scenu, a vi ćete hladno odlepršati. Slobodne Vodolije bi mogle da uđu u avanturu koja počinje smijehom, a završava se suzama ili obrnuto. Glava vam je puna misli, a tijelo traži tišinu. Izbjegavajte bespotrebne rasprave.

RIBE

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2025. godine kaže da ste danas emotivni do pucanja. Na poslu vas pogađa svaka riječ, iako se pravite da ste iznad toga. U ljubavi, partner ne zna kako da vas "uhvati", čas ste nježni - čas ledeni. Slobodne Ribe maštaju o osobi koja je daleko ili nedostižna. Veče donosi mogućnost pomirenja, ali samo ako prestanete da idealizujete ono što nije realno. Pazite na pad imuniteta i manjak sna.

