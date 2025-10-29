Kraj mukotrpne ere u novembru 2025: 3 znaka horoskopa zaradiće novca više nego ikad

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa privlače finansijski uspjeh tokom novembra 2025. godine!

Novembar 2025. je mjesec pun promjenjive energije i prilika, posebno za tri znaka horoskopa koja će privlačiti finansijski uspjeh. Na početku mjeseca posvetite se sređivanju svog finansijskog života. Napravite pregled trenutne situacije i osmislite načine za povećanje prihoda ili smanjenje nepotrebnih troškova. Prođite kroz budžet i investicije.

Imate priliku da potpuno transformišete svoj finansijski život ako budete otvoreni za nove investicije i poslovne prilike. Ključno je da razmislite o svojoj trenutnoj finansijskoj situaciji i da se zauzmete za ono što vam je potrebno. Fokusiranje na svoje potrebe nije samo o povećanju prihoda, već i o osećaju da ste obezbijeđeni. Ova energija stvara osjećaj stabilnosti i uspjeha koji nije samo slučajan, već predstavlja istinsku transformaciju vašeg finansijskog stanja i života koji možete da živite.

1. ŠKORPIJA

Škorpije, u novembru 2025. privlačite finansijski uspjeh. Ne plašite se da idete ka onome što želite. Vaše finansije biće glavni fokus, ali takođe ćete napraviti velike korake ka povećanju bogatstva. U vaš život ulazi mnogo energije Strijelca, koji vlada vašim finansijama.

Mars ulazi u Strijelca u utorak, 4. novembra, usmeravajući vas ka akcijama koje mogu da povećaju vaše prihode. Mars u Strijelcu fokusiran je na poteze i odluke koje donose finansijsku korist, uključujući investicije, nekretnine ili aspekte karijere.

Mars u Strijelcu je samo prvi korak i poslužiće kao podsticaj da preuzmete kontrolu nad finansijama prije nego što Merkur stane za retrogradni hod u Strijelcu u nedjelju, 9. novembra. Merkur će biti retrogradan u Strijelcu do utorka, 18. novembra, što vam daje vrijeme da razmislite o prošlim odlukama i prilikama.

Sve vodi ka početku sezone Strijelca u petak, 21. novembra, kada ćete konačno moći da preduzmete akciju. Ovo nije vreme za pasivne prihode ili samo postavljanje namera. Vaša je odgovornost da preuzmete kontrolu nad finansijskim uspjehom i konačno ga ostvarite.

2. VAGA

Vage, privlačite finansijski uspjeh u novembru 2025, pa budite pažljivi u šta ulažete. Vi ste ljubazan i darežljiv znak, što često znači da brinete o drugima, iako to nije bila vaša prvobitna namjera. Biti velikodušan sa finansijama može da donese veću obilnost, ali važno je da niko ne iskoristi vašu dobrotu.

Venera ulazi u Škorpiju u četvrtak, 6. novembra, donoseći dodatnu finansijsku obilnost. Ovo može da bude period neočekivanih finansijskih poklona ili bonusa. Ipak, postoji i rizik da postanete nemarni sa troškovima.

Kako Merkur retrogradno ulazi u Škorpiju od utorka, 18. novembra, do subote, 29. novembra, imaćete priliku da pregledate svoje troškove. To će osigurati da niko ne iskorišćava vašu velikodušnost i da ono u šta ulažete, zaista ide u vaš dugoročni finansijski interes.

3. VODOLIJA

Vodolije, kraj je jedne ere, a vi privlačite finansijski uspjeh u novembru 2025. Kraj ere se često smatra negativnim događajem, ali za vas predstavlja pozitivan i trajan pomak u finansijskom statusu. Od 2023. Saturn polako prolazi kroz Ribe, koje vladaju vašim finansijama i osjećajem lične vrijednosti. Iako je Saturn ranije ove godine ušao u Ovna tokom retrogradnog hoda, vratio se u Ribe u septembru.

Sada, kada Saturn stane u direktan hod u Ribama u četvrtak, 27. novembra, do 13. februara 2026, ulazite u posljednju fazu Saturna u Ribama, koja će vam pomoći da postignete finansijsku stabilnost i nezavisnost za koju ste radili.

Saturn može da bude izazovna planeta, posebno jer nagrade daje tek na kraju ciklusa u jednom znaku Zodijaka. Očekivalo se da od 2023. budete posvećeni i radni, ali rezultati nisu bili vidljivi. Sve se mijenja kada Saturn stane u direktan hod, ne samo da ćete početi da vidite nagrade, već ćete dobiti prilike da zauvek promijenite svoje finansijsko stanje.