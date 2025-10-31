logo
4 horoskopska znaka zaljubljuju se do 5. novembra 2025: Moćna Venera poziva samce i otvara nove faze u vezama

4 horoskopska znaka zaljubljuju se do 5. novembra 2025: Moćna Venera poziva samce i otvara nove faze u vezama

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Venera formira rijedak trigon s Plutonom i Uranom, a 4 horoskopska znaka osjećaju poziv Venere i zaljubljuju se do 5. novembra 2025.

Koji znaci horoskopa će se zaljubiti do 5. novembra Izvor: Shutterstock

Prema horoskopu, kada se Venera nalazi u znaku u Vage, život je spektakularno lijep - a tako će biti sve do 5. novembra 2025, kada će 4 horoskopska znaka osjetiti povratak sreće i ljubavi u svoj život. Nakon mjeseci izazova i neizvjesnosti, energija se radikalno mijenja. Razlog? Venera, planeta ljubavi, ljepote, harmonije i novca, nalazi se u Vagi, znaku kojim vlada. I sada je njena energija na vrhuncu - magnetnija, prefinjenija, moćnija nego ikad.

Pored toga, Venera formira rijedak trigon u vazdušnim znacima sa Plutonom (u Vodoliji) i Uranom (u Blizancima), kombinacija koja donosi iskrenu ljubav, slobodno razmišljanje, inspiraciju i prave veze. Ukratko: sada  je vrijeme kada se srce i sreća otvaraju istovremeno.

Vaga: Sve oči su uprte u vas

Vage, vi ste zvijezda sezone i jedan od 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025. Sa Venerom u vašem znaku, privlačite ljubav, novac i sreću iz svih pravaca. Sve vam ide od ruke - karijera, veze, imidž. Spremite se da zablistate, da se osjećate dobro u svojoj koži i da dobijete priznanje koje zaslužujete, kažu zvijezde. Promjene u vašem izgledu su fantastične, a vaš prirodni šarm je neodoljiv. Ako ste u vezi, to se harmonizuje - razgovori postaju mirniji, a veza se produbljuje. Ako ste slobodni, neočekivani susret (možda čak i onlajn) potpuno će promijeniti vašu vibraciju. 

Ovan: Ljubav menja vaš život

Za vas, Ovnovi, Venera piše novu ljubavnu priču - ili obnavlja postojeću - pa ste jedan od 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025. Ako ste u vezi, pripremite se za novu fazu: vjeridbu, zajednički život ili dublji oblik povezanosti. Ako ste sami, univerzum vam dovodi pravu osobu - nekoga ko vas izaziva, inspiriše i ponovo vas tjera da vjerujete u ljubav. Pored toga, vrata se otvaraju profesionalno. Venera pojačava vašu vidljivost i harizmu - možete privući uspjeh sa istom lakoćom kojom privlačite pažnju. 

Blizanci: Ljubav i inspiracija se spajaju

Blizanci, do 5. novembra ste u magičnom periodu, punom emocija i kreativnosti, te spadate među 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025 Venera aktivira vašu oblast strasti, ljubavi i umjetnosti. Ponovo osjećate uzbuđenje romantike - sve djeluje življe, šarenije. Ako ste uključeni u kreativni projekat, ideje lako teku, a inspiracija dolazi baš kada vam je potrebna. Ali budite oprezni: Venera je u opoziciji sa Neptunom, što vas može navesti da idealizujete novu osobu. Uživajte u uzbuđenju, ali zadržite malo lucidnosti.

Vodolija: Smislena ljubav, duboke veze

Vama Venera u Vagi donosi ravnotežu i emocionalnu jasnoću. Zbog toga ste među 4 najsrećnija horoskopska znaka u ljubavi do 5. novembra 2025 Nakon intenzivnog perioda, sada osjećate kao da sve prirodno dolazi na svoje mjesto. Razgovori postaju iskreniji i dublji. Privlačite inteligentne, autentične ljude sa kojima se poistovećujete na duhovnom nivou. Ako ste slobodni, ovo je jedno od najmoćnijih doba godine za pronalaženje vaše srodne duše. Vjerujte u sebe i moć ljubavi – univerzum vas sada sluša.

