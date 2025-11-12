Dnevni horoskop za 12. novembar 2025: Ovnovi drže konce u rukama, Vodolije otvaraju nova poslovna vrata

Pročitajte dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine kaže da na poslu sve puca od tenzije, ali vi držite konce u svojim rukama. Neko pokušava da vam protivreči, ali brzo shvata da s vama nema šale. U ljubavi kod zauzetih varniči, sve se svodi na strasti i iskren razgovor. Slobodni čuju vest koja im mijenja pogled na jednu osobu. Zdravlje je dobro.

BIK

Posao teče mirno, ali neko vam radi iza leđa, držite oči otvorene! U ljubavi zauzeti uživaju u toplini doma i partnerovoj podršci. Slobodni bi mogli da očekuju poruku koja im budi nadu. Zdravlje je stabilno, ali stres ostavlja trag, pa veče neka bude u znaku predaha i tišine.

BLIZANCI

Gužva, nervoza i previše obaveza, ali vi se snalazite kao majstor. U ljubavi zauzeti pokušavaju da održe balans, dok slobodni ulaze u flert koji može izmaći kontroli. Dan pun riječi i poruka, ne vjerujte svakoj. Malo sna bi vam učinilo čudo.

RAK

Danas vas čeka razgovor koji donosi olakšanje. Poslovne obaveze završavate uz pomoć osobe koja će vas iznenaditi podrškom. U ljubavi zauzeti razmišljaju da li ih partner razumije, dok slobodni dobijaju poruku od nekoga ko je dugo ćutao. Pazite na želudac.

LAV

Dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine kaže da sve ide kako ste planirali, ali neko iz sjenke pokušava da vas zasjeni. Ne dajte na sebe! U ljubavi zauzeti planiraju zajednički korak koji menja odnos. Slobodni privlače pažnju pogledom koji se ne zaboravlja. Energija dobra, ali čuvajte srce i pritisak.

DJEVICA

Neko vam na poslu podmeće, ali se brzo sapliće o sopstvene riječi. U ljubavi zauzeti konačno smiruju napetost i vraćaju povjerenje. Slobodni upoznaju osobu koja deluje kao da im čita misli, samo ne žurite. Odmor vam je preko potreban.

VAGA

Dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine kaže da bi vam danas najbolje leglo da sve ostavite i pobjegnete na neko mirno mjesto. Posao traži preciznost, ali i strpljenje. U ljubavi zauzeti traže mir, dok slobodni ulaze u dopisivanje koje budi leptiriće. Stres vam troši energiju, zato večeras lagana šetnja.

ŠKORPIJA

Pare dolaze iz neobičnog izvora, nešto što ste davno pokrenuli sada se isplaćuje. U ljubavi zauzeti dobijaju priliku za iskren razgovor. Slobodni konačno privlače pažnju osobe koja i te kako nije ravnodušna prema njima. San vam je plitak, pokušajte ranije u krevet.

STRIJELAC

Sve pršti od aktivnosti, ali vi ste u elementu. Posao vas vuče napred, a u ljubavi zauzeti maštaju o odmoru udvoje. Slobodni upoznaju nekog ko im vraća osmijeh. Uživajte u ovoj fazi odnosa, ne forsirajte. Energija jaka, ali pazite da se ne preforsirate.

JARAC

Dan počinje burno, ali se završava u vašu korist. Autoritet vam raste u kolektivu. U ljubavi zauzeti rešavaju staru dilemu, a slobodni dobijaju priliku za susret koji mijenja planove. Kosti i zglobovi traže pažnju, istezanje ne bi škodilo.

VODOLIJA

Stiže poslovna ponuda koja vam otvara vrata nečeg većeg. Dobro razmislite prije nego što je prihvatite. U ljubavi zauzeti primjećuju promjenu u partnerovom ponašanju, a slobodni ulaze u zanimljivo poznanstvo. Pazite na cirkulaciju i pritisak.

RIBE

Dnevni horoskop za 12. novembar 2025. godine kaže da vas danas vodi intuicija, a ona vas rijetko vara. Na poslu sve ide u vašu korist. U ljubavi zauzeti uživaju u bliskosti, dok slobodni bi mogli da dobiju poruku koja pokreće srce. Zdravlje je solidno, ali pokušajte više da se krećete.