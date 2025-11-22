Dnevni horoskop za 22. novembar 2025: Raka muči bivša ljubav, Škorpija nikad jača

Pročitajte dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine kaže da vas ujutru očekuju sitni kućni poslovi. Tokom dana vas očekuje prijatno druženje sa rodbinom, a večernji časovi pogodni su za opuštanje. U ljubavi mir i sitne pažnje osnažuju vezu, a slobodni uživaju u flertu. Oprezno sa finansijama. Zdravlje je stabilno.

BIK

Imate energije da pogurate neka škakljiva porodična pitanja. Mogli bi da se pojave manji nesporazumi, ali popodne sve dolazi na svoje. U ljubavi direktnost gradi povjerenje, slobodni uživaju u druženjima. Finansije su stabilne, energija visoka, ali izbjegavajte prenaprezanje.

BLIZANCI

Dan je povoljan za introspektivne i kreativne aktivnosti. U kontaktima s drugima oslanjajte se na intuiciju. U ljubavi vlada suptilna i romantična atmosfera, slobodni mogu upoznati nekog tajnovitog. Budite malo mudriji sa finansijama. Energija je na visokom nivou.

RAK

Očekuju vas nove ideje i društveni kontakti. Popodne pruža priliku za zbližavanje sa porodicom i jačanje veza.. U ljubavi, prijateljski odnosi su naglašeni, upravo vam je to nedostajalo da ojačate vezu. Slobodni razmišljaju o bivšoj ljubavi. Uveče vam se preporučuje odmor.

LAV

Dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine kaže da popodne rješavate neke važne probleme. Ukoliko ste u vezi ili braku, ozbiljnost i lojalnost dolaze do izražaja. Slobodni bi mogli da upoznaju iskusnu osobu koja ih privlači. Finansije zahtijevaju strpljenje. Pazite na zglobove i koljena.

DJEVICA

Dan je pogodan za planiranje ili komunikaciju sa osobama koje žive u inostranstvu. Ukoliko ste zauzeti, pripazite se! Čeznete za slobodom i avanturom, ali posljedice ći biti fatalne po vašu vezu. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga na putovanju ili na nekom kursu. Izbjegavajte preopterećenje i stres.

VAGA

Dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine kaže da ćete danas izntenzivno razmišljati o o prošlosti. Popodne imate prilike da poboljšate finansije, neki član porodice vam nudi unosan posao. Ukoliko ste zauzeti, iskrenost jača vezu, zato recite šta vam je na duši. Slobodne očekuje strastveni susret. Energija vam je visoka, ali potrebno je da se više krećete.

ŠKORPIJA

Danas su u fokus veze i romantični odnosi. Popodne postoje mogućnosti za dogovore i partnerstva. U ljubavi vladaju harmonija i nježnost, veza vam je nikada jača. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga vrlo atraktivnog na nekom javnom događaju. Finansije su stabilne, energija stabilna, obratite pažnju na bubrege i urinarni sistem.

STRIJELAC

Dan je praktičan, fokusiran na red i organizaciju. Popodne se javljaju prilike za rješavanje dugotrajnih zadataka. U ljubavi djela više znače od riječi, imajte to na umu! Slobodni raspoloženi za druženje , ne i romantične odnose. Obratite pažnju na finansije, mogući su neplanirani troškovi. Pazite na probavu i ishranu.

JARAC

Ukoliko ste u vezi, danas očekujte dramatičnu situaciju, partner je odlučio da vam kaže sve što mu smeta. Pripremite se, ali ga pažljivo saslušajte. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga na koncertu ili u nekom kreativnom okruženju. Izbjegavajte pretjerano naprezanje.

VODOLIJA

Danas dosta razmišljate o prošlosti. Popodne vas očekuje rješavanje porodičnih pitanja, potrebno je da budete tolerantniji. Povjerenje i podrška jačaju vezu, a slobodni bi mogli da upoznaju nekoga u intimnijem okruženju. Finansije su stabilne, veče je pogodno za odmor i rutinu.

RIBE

Dnevni horoskop za 22. novembar 2025. godine kaže da dan donosi intenzivnu komunikaciju i razmjenu informacija sa partnerom. Popodne se javljaju prilike za kratka putovanja koja bi mogla da vam riješe neke probleme. Slobodni traže srodnu dušu preko društvenih mreža. Pripazite na stres i varenje.

