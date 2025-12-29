Dnevni horoskop za 29. decembar 2025: Rakovi da postave granice, Djevice "razapete"

Pročitajte dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine kaže da na poslu nailazite na otpor prema vašim idejama, naročito oko rokova i novca. Umjesto rasprave, ponudite jasne argumente i konkretne primjere. U odnosima su moguća sitna neslaganja zbog različitih potreba za odmorom. Umor i nervoza ukazuju na manjak sna. Finansijsku ponudu pažljivo provjerite prije nego što je prihvatite.

BIK

Planovi koje ste smatrali završenim ponovo dolaze na dnevni red. Na poslu pokažite spremnost za razgovor, ali ne odustajte od osnovnih stavova. Partnerove promjene vam unose nemir, ali donose i prostor za zajednički rast. Obratite pažnju na pritisak i iscrpljenost. Preporučuje vam se štednja.

BLIZANCI

Pred vama je izbor između brze koristi i dugoročne sigurnosti. Poslovne ponude djeluju primamljivo, ali traže dodatnu provjeru. U ljubavi su mogući nesporazumi zbog prećutanih očekivanja. Rješenje je jasno: kratak, iskren razgovor rješava mnogo. Nervozu ćete smanjitiako pojačate fizičku aktivnost. Izbjegnite impulsivne kupovine.

RAK

Preuzimate na sebe više obaveza nego što možete da iznesete, posebno na poslu. Jasnije postavite granice kako biste sačuvali energiju. U porodici su moguća neslaganja oko obaveza, a podjela posla donosi mir. Finansijska situacija traže oprez, naročito kod zajedničkih dogovora. San i odmor direktno utiču na vaše zdravlje.

LAV

Dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine kaže da oni "na položaju" primjećuju vaš trud, ali neko pokušava da ga pripiše sebi. Sačuvajte dokaze o svom radu i ostanite smireni. U ljubavi izbjegnite prebacivanje krivice. Novac pristiže, ali dio odlazi na neplanirane troškove. Pripazite na kičmu i zglobove, naročito ako dugo sjedite.

DJEVICA

Nalazite se između tuđih zahtjeva i sopstvenih potreba. Na poslu jasno odredite šta jeste, a šta nije vaša odgovornost. Partneru je potrebna pažnja, makar kroz kratku poruku. Stres se odražava na varenje. Kod kuće su mogući sitni kvarovi, prepustite posao stručnjacima.

VAGA

Dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine kaže da vas danas očekuju zastoji i odlaganja, zato budite strpljivi. Ne morate sve da držite pod kontrolom. Delegiranje će vam umnogome olakšati dan. Društvene obaveze vas iscrpljuju, pa birajte s kim se viđate. Finansijske odluke donosite bez žurbe. Glavobolja i umorne oči ukazuju na potrebu za pauzom od ekrana.

ŠKORPIJA

Želja za slobodom sudara se s pravilima, posebno na poslu. Ponudite alternativu, ali ostanite u okvirima dogovora. U odnosima je važno da partneru unaprijed najavite planove. Troškovi mogu biti veći od očekivanih, pa je rezerva neophodna. Obratite pažnju na leđa i zglobove.

STRIJELAC

Skloni ste sumnji i preispitivanju tuđih namjera. Prije nego donesete zaključke, provjerite činjenice. Stare teme u vezi ponovo izlaze na površinu. Ovog puta su objašnjenja neophodna. Preskočite finansijske ponude sa "sigurnom zaradom". Manjak sna utiče na raspoloženje.

JARAC

Nove ideje nailaze na otpor, ali uz dobru pripremu i mudar plan, dobićete podršku. U privatnom životu ne tražite razumijevanje unaprijed. Prvo morate da date da biste dobili. Budite oprezni s novcem. Ništa ne potpisujte ako niste dobro pročitali. Stres se nagomilao, pa vam prijaju tišina i pauza.

VODOLIJA

Osjetljiviji ste nego inače i lako preuzimate tuđe obaveze. Postavite jasne granice na poslu. U vezi je važno da započnete razgovor i kažete šta vas muči. Ako s partnerom nešto kupujete, provjerite da vas ne prevare. Osjetljiva koža, moguće su alergije. Kreativne aktivnosti vam donose emotivno olakšanje.

RIBE

Dnevni horoskop za 29. decembar 2025. godine kaže da se od vas očekuje više inicijative nego obično. Ne prihvatajte dodatne obaveze bez jasnog dogovora. U odnosima su moguća neslaganja oko novca ili porodičnih odluka, mirno objašnjenje rješava stvar. Finansije se popravljaju. Obratite pažnju na ishranu i pritisak.