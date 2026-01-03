Veliki godišnji horoskop za Vodoliju: Ovo je vaša godina, u 2026. čekaju vas promjene u svim oblastima života

Pročitajte godišnji horoskop za Vodoliju za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Izvor: Shutterstock

Pročitajte godišnji horoskop za Vodoliju i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Vodoliju će 2026. biti godina velikih promjena i izazova, ali horoskop donosi pozitivne rezultate. Ljubavni život biće stabilan, uz povremene sumnje koje je važno prevazilaziti povjerenjem i iskrenošću, piše astrosage.com. Zdravlje može biti pomalo oslablјeno.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Vodoliju u 2026!

Godišnji horoskop za Vodoliju za posao u 2026. godini

Finansijska situacija u 2026. biće promjenljiva. Jupiter, gospodar vaše kuće profita, biće vam naklonjen veći dio godine. Od početka godine do 2. juna biće u vašoj petoj kući i aspektovaće kuću profita, što može da donese dobre prihode ako posao i biznis idu kako treba. Ipak, Saturn u drugoj kući može da izazove probleme sa štednjom ili vas navede da trošite već ušteđeni novac.

Od 2. juna do 31. oktobra Jupiter će podržavati finansije, ali tranzit kroz šestu kuću nije potpuno povoljan, iako njegov deveti aspekt može da ograniči nepotrebne troškove. Nakon 31. oktobra Jupiter ponovo aspektuje kuću profita, što može da donese značajan prihod. Ukupno, 2026. biće povoljna za ostvarivanje profita, ali slabija kada je u pitanju štednja, pa se savjetuju oprez i izbjegavanje novih investicija.

Godišnji horoskop za Vodoliju za ljubav u 2026. godini

Ljubavni život biće uglavnom povoljan. Tranzit Merkura, gospodara vaše pete kuće, donosi prosječne ili nešto bolje rezultate tokom cijele godine, dok povoljan položaj Venere dodatno podržava harmoniju u vezi. Ipak, može da vlada sumnja između vas i partnera, što može da oslabi vezu. Jupiter će biti u vašoj petoj kući od početka godine do 2. juna i time dodatno jačati ljubavnu harmoniju, ali nakon 31. oktobra njegov uticaj može biti slabiji, pa je potrebno biti oprezan.

Od 31. oktobra Jupiter ulazi u vašu sedmu kuću, što povoljno utiče na one koji planiraju brak. Sve u svemu, ljubavni život u 2026. biće stabilan, ali se savjetuje izbjegavanje sumnji i potpuno povjerenje u partnera, jer će to pomoći da veza ostane čvrsta i bez problema.

Godišnji horoskop za Vodoliju za zdravlje u 2026. godini

Zdravlje u 2026. može biti pomalo oslablјeno. Saturn u drugoj kući do 5. decembra može negativno da utiče na vaše navike ishrane i opšte stanje, pa je važno da izbjegavate pretjerano masnu ili nezdravu hranu. Jupiter će do 2. juna djelovati povoljno i pokušati da ublaži ove negativnosti, ali od 2. juna do 31. oktobra njegova podrška će biti slabija, dok nakon 31. oktobra može da donese poboljšanje.

U 2026. godini nepovoljni uticaji planeta biće jači od povoljnih, pa će biti potrebno posebno voditi računa o zdravlju. Održavanje dobre ishrane, redovne rutine i opreza u svakodnevnim aktivnostima ključni su za očuvanje vitalnosti i sprečavanje problema.

(Mondo.rs)