Veliki godišnji horoskop za Djevicu: Spremite se za rolerkoster u 2026, ne ginu vam raskid ili brak

Izvor: Shutterstock

Pročitajte godišnji horoskop za Djevicu i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Djevice će 2026. godina biti poprilično ispunjena usponima i padovima, horoskop navodi da ih čekaju lijepe poslovne i finansijske prilike, ali i poneki ljubavni krahovi. Prema portalu astrosage.com, neke Djevice će stati na ludi kamen, dok drugima ne ginu rastanci...

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Djevicu u 2026!

Godišnji horoskop za Djevicu za posao u 2026. godini

Horoskop za Djevicu kaže da će 2026. godina biti vrlo raznolika! Saturn, vladar šeste kuće, tokom cijele godine boravi u sedmoj kući, što nije naročito povoljno, ali postoje i dobre vijesti. U profesionalnom smislu, ovo može biti odlična godina za vas, ali je nužno da se stalno usavršavate. Od početka godine do 2. juna 2026, Jupiter će biti u desetoj kući, što može da znači da će vas nadređeni strože procjenjivati ili testirati. Budite spremni unaprijed.

Period od 2. juna do 31. oktobra 2026. posebno je povoljan. Tokom ovog vremena možete ostvariti važan uspjeh, napredovati, a mogući su i dobici u vidu većih finansijskih prilika. Biće prilike za povišicu ili donošenje odluka koje će poboljšati finansije. Nakon 31. oktobra, kada Jupiter pređe u dvanaestu kuću, situacija neće biti toliko povoljna. Ipak, Jupiterov aspekt na šestu kuću i dalje može donijeti dobre rezultate, ali isključivo kao plod vašeg truda, upornosti i discipline. Sve u svemu, 2026. će zahtijevati više napora nego inače, ali uz pametne odluke i posvećen rad, Djevice mogu da ostvare rezultate bolje od prosjeka.

Godišnji horoskop za Djevicu za ljubav u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026. godinu, ljubavni život će vam uglavnom biti prosječan, ali uz malo truda može da postane znatno bolji. Ključ je u tome da zadržite zdrav odnos sa partnerom i izbjegnete tvrdoglavost. Vladar vaše pete kuće, Saturn, nalazi se u sedmoj kući, što se generalno ne smatra naročito povoljnim. Ipak, upravo ova pozicija ukazuje da oni koji priželjkuju ljubavnu vezu koja vodi u brak, ako budu istrajni, mogu da ostvare želje.

Tranzit vladara pete kuće u treću u jednom dijelu godine može da donese prekid stare veze i ulazak nove osobe u vaš život. Ali ovaj proces neće biti lagan i može se desiti nakon nesporazuma ili emotivnog pritiska. Povoljan preriod je od 2. juna do 31. oktobra i donosi stabilnost, jačanje veze i bolju međusobnu podršku. Nakon 31. oktobra, Jupiterova pozicija slabi, pa može doći do manjka razumijevanja ili distance. Sve u svemu, 2026. će biti biti iznad prosjeka kada je ljubav u pitanju, ali samo za one koji vezu shvataju ozbiljno i njeguju je sa pažnjom i odgovornošću.

Godišnji horoskop za Djevicu za zdravlje u 2026. godini

Prema horoskopu za Djevice za 2026. godinu, Merkur, vladar vašeg znaka, uglavnom će donijeti povoljne uticaje tokom godine. Ali, kada Merkur postane retrogradan od 26. februara do 21. marta, to može donekle da oteža situaciju. Tranzit Jupitera takođe neće biti naročito povoljan za zdravlje, a zbog Saturnovog uticaja, povremeno ćete osjećati umor, bolove u tijelu i zglobovima. Oni sa respiratornim problemima ili bolestima pluća trebalo bi da budu posebno oprezni. Merkur će biti u konjunkciji sa Suncem od 2. januara do 5. februara, pa se savjetuje dodatna briga o zdravlju u ovom periodu.

Merkur će takođe biti u konjunkciji sa Suncem od 1. do 18. marta i ponovo od 27. aprila do 23. maja, što se astrološki smatra slabom fazom. U skladu sa ovim tranzitima, preporučuju se zdrava ishrana, disciplina i redovna fizička aktivnost. Generalno, 2026. može biti malo izazovna za zdravlje Djevica, pa je važno da posebno povedu računa i budu oprezni tokom cijele godine.

