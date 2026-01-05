Dnevni horoskop za 5. januar 2026: Lav se "zalijeće", Strijelac dobija zanimljivu poruku

Pročitajte dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine najavljuje vam sjajan dan, uspjećete da ostvarite sve što ste naumili. U ljubavi, partner sprema iznenađenje za vas. Zdravlje je dobro, ali bi trebalo više da se odmarate.

BIK

Vaša energija danas nije baš najpozitivnija, pa pripazite kome šta govorite da nekoga ne biste nehotice uvrijedili. Ljubav vam je prethodnih dana zadavala glavobolje, pokušajte da jedan dan ne razmišljate o tome kako biste pripremili um za dalje korake. Zdravlje je dobro, moguć je smanjen apetite.

BLIZANCI

Neka osoba sa vašeg posla danas vam daje vrlo važnu informaciju, i odjednom shvatate zašto su vam stvari izgledale tako kako jesu u proteklom periodu. Imaćete želju da proširite tu vijest dalje, ali pokažite poštovanje prema osobi koja vam je otkrila tajnu. Ako niste u vezi, moguće je da ćete sresti neku osobu koja vam se ranije dopadala i ostatak dana razmišljati o njoj.

RAK

Puni ste želje za avanturom i flertom, a u vašem okruženju nalazi se osoba spremna da vam to pruži! Moguće je da ste prethodnih dana bili iscrpljeni zbog svih prazničnih aktivnosti, pa danas pokušajte da se odmorite i opustite. Finansijski horoskop najavljuje dobitak.

LAV

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine upozorava vas da se ne "zaletite" u neki poslovni projekat ili obećanja pod uticajem povišenog samopouzdanja. Partneru treba više nežnosti, pa odvojite neko vrijeme popodne da radite nešto zabavno zajedno. Mogući su problemi sa vratom.

DJEVICA

Oprezno sa novcem ove nedjelje, imali ste veće troškove zbog praznika i morate malo da se "pričuvate". Na poslu želite nekome da kažete sve u lice, ali ćete ipak shvatiti na vreme da to nije dobra ideja. Ljubav vam svaki dan čini ljepšim!

VAGA

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine upozorava vas da je moguće da će vas neka osoba iz okoline iznervirati, ali da ne treba da dozvolite da vas poljulja u potpunosti jer znate šta je njena motivacija za taj postupak. U ljubavi ste neodlučni, razum vas vuče naprijed, a srce nazad. Zdravstveni horoskop upozorava na moguće glavobolje.

ŠKORPIJA

Ljubav vam je glavna tema ovih dana, i danas aktivno preduzimate neki korak od kog ste ranije bježali. Pohvalite svoju hrabrost! Na poslu su moguće komplikacije jer nešto nije javljeno na vrijeme. Zdravlje vam je dobro.

STRIJELAC

Ako niste u vezi, moguće je da danas dobijate poruku od neke osobe koja sa vama želi više od prijateljstva. Na poslu je sve stabilno, i u vama se budi radost zbog početka novog poglavlja. Više se krećite i bavite fizičkom aktivnošću.

JARAC

Danas kao da svi žele nešto od vas, a nisu spremni da vam pruže bilo šta zauzvrat. Budite oprezni krajem dana, moguće je da ćete zaboraviti nešto važno. Pričuvajte se prehlade, čak i ako boravite u zatvorenom prostoru.

VODOLIJA

Dnevni horoskop vam najavljuje poziv koji niste očekivali, a koji će vas pomjeriti iz zone komfora. Finansijska situacija vam ove nedjelje ide u dobrom pravcu, samo budite razboriti sa novcem. Mogući su problemi sa želucem.

RIBE

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. godine predviđa vam lijep početak radne nedjelje, ako ste se vratili na posao. Imaćete priliku da sa nekom osobom sa kojom radite vodite vrlo produbljen, "filozofski" razgovor. Zdravlje vam je dobro, a u ljubavi čeznete za nekim iz prošlosti.