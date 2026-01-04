Veliki godišnji horoskop za Škorpiju: 2026. vam konačno donosi sreću u ljubavi, ali "pamet u glavu" na poslu

Pročitajte godišnji horoskop za Škorpiju za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Izvor: Shutterstock

Pročitajte godišnji horoskop za Škorpiju i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Škorpije će 2026. godina biti poprilično povoljna na polju ljubavi, a horoskop upozorava da će na poslu biti dosta tubulencija. Prema portalu astrosage.com, posebnu pažnju bi trebalo da obrate na polje zdravlja i posvete se prevenciji.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Škorpiju u 2026!

Godišnji horoskop za Škorpiju za posao u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026. godinu, Škorpije očekuje promjenljiva godina na poslu. Povremena rasejanost može da vas udalji od ciljeva, pa ukoliko ne budete disciplinovani, nećete biti zadovoljni rezultatima. Savjet je da probleme iz doma ne donosite na posao i da se klonite kolega koji šire negativu. Jupiter povremeno vam pruža podršku, dok će Mars biti prosječan, što znači da morate sami da se postarate za stabilnost.

Najbolji periodi za posao i nove prilike biće od 16. januara do 23. februara i od 11. maja do 21. juna. Nepovoljno vrijeme, koje može da donese stres i napetu atmosferu na poslu, traje od 23. februara do 2. aprila, a zatim ponovo od 18. septembra do 12. novembra, kada ćete morati da pokažete maksimalnu odgovornost. Nakon 12. novembra izbjegavajte rasprave sa nadređenima. Ako budete pažljivi i disciplinovani, i dalje možete izvući pozitivne rezultate uprkos izazovnim tranzitima.

Godišnji horoskop za Škorpiju za ljubav u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026, ljubavni život Škorpija bi mogao da bude i te kako zadovoljavajući, ali samo ako odnose njegujete ozbiljno i iskreno. Saturn će tokom cijele godine boraviti u vašoj petoj kući, što znači da štiti istinsku ljubav, ali donosi prepreke onima koji nisu sigurni u ono što žele. Saturn u petoj kući lako vodi do zahlađenja ili raskida ako odnos nije stabilan.

Jupiter, vladar pete kuće, biće najpovoljniji od 2. juna do 31. oktobra, jer tada prelazi u kuću sreće. Ovaj period može da ukloni ranije probleme, donese pomirenja, jačanje veze ili napredak u odnosu. Međutim, od početka godine do 2. juna, ljubavni aspekt je slabiji i zahtijeva strpljenje i razumijevanje. Nakon 31. oktobra, zbog povećanih obaveza ili umora, nećete imati dovoljno vremena za partnera, što će vam narušiti odnos. Godina 2026. donosi dobru energiju za ljubav, posebno tokom ljeta i rane jeseni. Ipak, Saturn jasno poručuje da samo iskrena, odana i stabilna ljubav opstaje, a površni odnosi će biti prekinuti, čak i u periodu povoljnog Jupitera.

Godišnji horoskop za Škorpiju za zdravlje u 2026. godini

Prema horoskopu za Škorpiju 2026, ova godina može biti slabija na polju zdravlja, pa je potrebno da malo više brinu o sebi, ishrani i načinu života. Iako nema razloga za paniku, oprez je ključan. Tokom cijele godine Saturn boravi u vašoj petoj kući, što tradicionalno nije povoljna pozicija i može da donese tegobe sa stomakom.

Jupiter od početka godine do 2. juna prolazi kroz osmu kuću i u tom periodu ne pruža dovoljnu zaštitu. Međutim, od 2. juna do 31. oktobra Jupiter ulazi u devetu kuću i aspektuje ascendent i petu kuću, donoseći vidno poboljšanje i stabilizaciju zdravlja. Ukratko, Jupiter vam je povoljan oko pet mjeseci, slab oko pet mjeseci, dok preostala dva donose prosječne rezultate. Posebno nepovoljni periodi su 23. februar – 2. april 2026 i 2. avgust – 18. septembar 2026. Tada osobe koje već imaju probleme sa srcem, grudima, lumbalnim dijelom kičme ili genitalnim područjem treba da budu posebno oprezne. Takođe, savjetuje se dodatna pažnja u saobraćaju.

(Mondo.rs)