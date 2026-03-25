Ušli smo u sezonu Ovna: Ovo su 5 najsrećnijih znakova Zodijaka do 20. aprila

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa sve kreće od ruke tokom sezone Ovna, koja traje do 20. aprila 2026. godine!

Počela je sezona Ovna, a za pet znakova horoskopa stvari počinju značajno da se popravljaju. I to će trajati sve do 20. aprila 2026. godine!

Tokom sezone Ovna često se fokusiramo na nove početke. Ovan je kardinalni vatreni znak. Kardinalni znakovi su prirodni lideri i vole da budu u centru dešavanja. Obično zrače samopouzdanjem, a kada Sunce uđe u Ovna, svi pomalo preuzimamo te osobine. Kako Ovan vlada prvom kućom Zodijaka, u ovom periodu više se okrećemo sopstvenim potrebama, razmišljamo šta želimo i kako to da ostvarimo.

Zbog toga se Ovan ponekad smatra sebičnim znakom, pa je važno da u odnosima sa drugima ne zaboravimo i na njihova osjećanja. Ako postoji balans, ovo je jedan od najuzbudljivijih perioda u godini, posebno za ove znakove kojima život ide nabolje.

1. OVAN

Vi ste u centru pažnje. Sunce je u Ovnu posebno snažno, što znači da energija teče lako i prirodno. U ovom periodu imate maksimum samopouzdanja i više energije nego inače. Ovo je vrijeme novih početaka. Tokom prvih deset dana u sezoni Ovna, Sunce je u vašem znaku zajedno sa Venerom, što donosi pozitivne okolnosti i lakše privlačenje ljudi. Sve ide nabolje, posebno u odnosima.

2. BLIZANCI

Ulaskom Sunca u Ovna, aktivira se vaša 11. kuća, kuća prijatelja, društva i dugoročnih ciljeva. Ovo je idealno vrijeme da ojačate odnose sa ljudima oko sebe i unaprijedite kontakte. U narednim nedeljama možete da imate koristi od umrežavanja, a prijateljstva i saradnje cvjetaju. Sve ide nabolje kada se više družite i provodite vrijeme sa ljudima koji su vam važni. Period do 20. aprila 2026. je vaš trenutak da zablistate.

3. LAV

Ovan vam je kompatibilan znak, a Sunce u ovom periodu prolazi kroz vašu 9. kuću. To donosi želju za putovanjima, širenjem vidika i učenjem novih stvari. Ne mora da se radi o formalnom obrazovanju. Možete da otkrijete novu temu koja vas zanima, pročitate knjigu ili pogledate dokumentarac. Uživanje u novim idejama donosi vam zadovoljstvo, a samopouzdanje i energija rastu, što ovaj period čini pozitivnim i produktivnim.

4. STRIJELAC

Kao vatreni znak, odlično se slažete sa energijom Ovna. Sunce sada prolazi kroz vašu 5. kuću ljubavi, kreativnosti i zabave. Osjećate nalet pozitivne energije, pojačanu kreativnost i romantične želje. Ovo je i kuća uživanja, pa sezona Ovna donosi više uzbuđenja i avanture. Energija vam se obnavlja, a želja da pratite svoje strasti postaje sve jača.

5. VODOLIJA

Tokom sezone Ovna možete da osjetite pojačanu radoznalost i potrebu za komunikacijom. Moguća su i kraća putovanja. Bićete skloniji da izražavate svoje mišljenje i možda čak pokrenete neke ideje koje ste ranije odlagali. Više vremena provodićete sa rodbinom ili komšijama, a prijaju vam i aktivnosti blizu kuće. Očekujte dinamičniju svakodnevicu i veću vidljivost u svom okruženju.

