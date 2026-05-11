Dnevni horoskop za 11. maj 2026: Lav dobija priznanje, Škorpije pod pritiskom

Dnevni horoskop za 11. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: Shutterstock

Ovan

Posao: Danas vas očekuje situacija koja traži brzu reakciju i jasnu odluku bez odlaganja. Ljubav: Otvaraju se teme koje ste izbjegavali, ali sada više nema bježanja od iskrenog razgovora. Zdravlje: Moguća je nervoza i napetost, pa vam prija fizičko rasterećenje.

Bik

Posao: Dolazi prilika da stabilizujete nešto što je prethodnih dana bilo neizvjesno. Ljubav: Prija vam sigurnost, ali partner traži više otvorenosti i inicijative. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Ulazite u ubrzan tempo i komunikacija vam donosi ključnu prednost. Ljubav: Zanimljiv kontakt vas izbacuje iz rutine i budi interesovanje. Zdravlje: Moguća je mentalna iscrpljenost, potreban vam je predah.

Rak

Posao: Završavate obavezu koja vas je dugo opterećivala i donosi vam olakšanje. Ljubav: Emocije su pojačane, kao i potreba za razumijevanjem i sigurnošću. Zdravlje: Prija vam mir i povlačenje iz gužve.

Lav

Posao: Dobijate potvrdu ili priznanje koje vam vraća motivaciju. Ljubav: Privlačite pažnju i lako ste u centru dešavanja. Zdravlje: Energija je dobra, ali izbjegavajte pretjerivanje.

Djevica

Posao: Dan je idealan za planiranje, analizu i rješavanje detalja. Ljubav: Sitnice vas danas više pogađaju nego inače. Zdravlje: Moguća je osjetljivost varenja.

Vaga

Posao: Pojavljuje se informacija ili kontakt koji može promijeniti dalji tok događaja. Ljubav: Novo poznanstvo ili poruka mogu vas prijatno iznenaditi. Zdravlje: Potreban vam je bolji balans odmora.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan donosi brze odluke i situacije bez odlaganja. Ljubav: Strasti su pojačane, ali pazite na impulsivne reakcije. Zdravlje: Stres može uticati na energiju.

Strijelac

Posao: Dolazi ideja ili informacija koja vam menja perspektivu. Ljubav: Otvoren razgovor donosi rasterećenje i jasnoću. Zdravlje: Prija vam kretanje i boravak napolju.

Jarac

Posao: Završavate važan zadatak i ulazite u mirniju fazu. Ljubav: Partner traži više pažnje i prisutnosti. Zdravlje: Umor je izražen, pa usporite tempo.

Vodolija

Posao: Neočekivana promjena plana traži prilagođavanje. Ljubav: Iznenađuje vas kontakt ili poruka iz prošlosti. Zdravlje: Prija vam više kretanja i svjež vazduh.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka pravoj odluci. Ljubav: Moguće je emotivno podsjećanje na prošlost. Zdravlje: Potrebna vam je mentalna pauza i mir.