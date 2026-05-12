Dnevni horoskop za 12. maj 2026: Ovnu stiže preokret, jedan znak dobija šansu koju je čekao

Dnevni horoskop za 12. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas vam stiže vijest koja mijenja tempo rada i tjera vas da brzo reagujete. Ljubav: Privlačite pažnju, ali vi želite iskren razgovor. Zdravlje: Više odmora bi vam prijalo.

Bik

Posao: Finansijska tema dolazi u prvi plan, pa budite oprezni sa troškovima. Ljubav: Neko pokazuje interesovanje jače nego što ste očekivali. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ritam obroka.

Blizanci

Posao: Vaše ideje danas nailaze na dobar prijem i mogu vam otvoriti nova vrata. Ljubav: Flert i dopisivanje obilježavaju dan. Zdravlje: Moguća nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Završavate nešto što vas je dugo opterećivalo i osjećate rasterećenje. Ljubav: Emocije su pojačane, potreban vam je nježan pristup. Zdravlje: Prijaće vam mir i više sna.

Lav

Posao: Danas ste primijećeni i neko ceni vaš trud više nego što mislite. Ljubav: Harizma vam raste i lako osvajate pažnju. Zdravlje: Energija je dobra, ali ne rasipajte je.

Djevica

Posao: Dan je odličan za sređivanje papirologije i rješavanje zaostalih obaveza. Ljubav: Partner očekuje više razumijevanja sa vaše strane. Zdravlje: Osjetljiv stomak – birajte laganiju hranu.

Vaga

Posao: Povoljan trenutak za razgovore, pregovore i nove kontakte. Ljubav: Novo poznanstvo može vas prijatno uzdrmati. Zdravlje: Potrebno vam je više balansa između rada i odmora.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan donosi odluku koju više ne možete odlagati. Ljubav: Strasti su jake, ali ne ulazite u nepotrebne rasprave. Zdravlje: Moguć pad energije uslijed stresa.

Strijelac

Posao: Plan koji ste pokrenuli sada pokazuje prve rezultate. Ljubav: Otvoren razgovor donosi vam olakšanje. Zdravlje: Više kretanja pozitivno utiče na raspoloženje.

Jarac

Posao: Danas završavate važan posao i dobijate priznanje. Ljubav: Partner traži više prisutnosti i pažnje. Zdravlje: Umor se nagomilao – usporite ritam.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti konkretnu korist u narednim danima. Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije koje ste potisnuli. Zdravlje: Provedite više vremena na svežem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka pravom potezu – vjerujte svom osjećaju. Ljubav: Neko iz prošlosti ponovo misli na vas. Zdravlje: Osetljivost je pojačana, potreban vam je mir.