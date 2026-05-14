Dnevni horoskop za 14. maj 2026: Rak završava ono što je dugo čekalo, Vagama slijedi preokret

Dnevni horoskop za 14. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: Shutterstock

Ovan

Posao: Danas brzo reagujete i to vam donosi prednost. Ljubav: Moguća je rasprava zbog sitnice, birajte riječi. Zdravlje: Više odmora bi vam prijalo.

Bik

Posao: Finansijska tema dolazi u prvi plan i traži mudru odluku. Ljubav: Partner želi više pažnje i bliskosti. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam otvara nova vrata. Ljubav: Neko pokazuje interesovanje jasnije nego ranije. Zdravlje: Moguć pad energije u večernjim satima.

Rak

Posao: Završavate obavezu koju dugo odlažete. Ljubav: Emocije su pojačane, potrebna vam je sigurnost. Zdravlje: Prijaće vam mir i tišina.

Lav

Posao: Dobijate podršku osobe od autoriteta. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Energija je dobra, ali ne pretjerujte.

Djevica

Posao: Dan je odličan za planiranje i rješavanje detalja. Ljubav: Previše analizirate partnerove riječi. Zdravlje: Moguća napetost u stomaku.

Vaga

Posao: Ukazuje se prilika koju ne bi trebalo da propustite. Ljubav: Novo poznanstvo može prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Potreban vam je bolji balans odmora.

Škorpija

Posao: Intenzivan tempo vas prati tokom cijelog dana. Ljubav: Strasti su jake, ali izbjegnite ljubomoru. Zdravlje: Stres može iscrpiti organizam.

Strijelac

Posao: Dobra vijest vezana za planove stiže brže nego što mislite. Ljubav: Iskren razgovor rješava dilemu. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Jarac

Posao: Danas uspješno završavate važan zadatak. Ljubav: Partner očekuje konkretniji potez. Zdravlje: Umor je naglašen, usporite tempo.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja donosi dobar rezultat. Ljubav: Neočekivan poziv vraća osmijeh na lice. Zdravlje: Više boravka napolju bi vam prijalo.

Ribe

Posao: Oslonite se na intuiciju pri donošenju odluke. Ljubav: Javlja vam se osoba iz prošlosti. Zdravlje: Osjetljivost je pojačana, čuvajte energiju.