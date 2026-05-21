Dnevni horoskop za 21. maj 2026: Dan odluka, emotivnih preokreta i novih uvida

Dnevni horoskop za 21. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Ulazite u dinamičan dan u kome se od vas traži brza reakcija i jasna odluka. Ljubav: Moguće su tenzije zbog nerazjašnjenih riječi iz prethodnog perioda. Zdravlje: Osjetljiv nervni sistem - prijaće vam fizičko rasterećenje.

Bik

Posao: Fokus je na finansijama i pokušaju da stabilizujete troškove. Ljubav: Partner pokazuje više potrebe za bliskošću nego vi danas. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i usporite ritam.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam otvara nova vrata i donosi korisne informacije. Ljubav: Flert i dopisivanje mogu prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Moguća mentalna preopterećenost - napravite pauzu.

Rak

Posao: Završavate obaveze koje su vam dugo visile nad glavom. Ljubav: Potreba za sigurnošću dolazi u prvi plan. Zdravlje: Emocionalni umor se odražava na energiju.

Lav

Posao: Dobijate priliku da se istaknete u timu ili pred nadređenima. Ljubav: Privlačite pažnju, ali niste sigurni kome da vjerujete. Zdravlje: Dobra energija, ali bez pretjerivanja.

Djevica

Posao: Dan za preciznost - sitnice danas prave razliku. Ljubav: Previše analizirate partnerovo ponašanje. Zdravlje: Osjetljiv stomak i digestivni sistem.

Vaga

Posao: Otvara se mogućnost saradnje koja može biti značajna za budućnost. Ljubav: Novo poznanstvo vas može prijatno iznenaditi. Zdravlje: Potreban vam je bolji balans između rada i odmora.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan u kome morate brzo da presječete. Ljubav: Strasti su jake, ali i sklonost raspravama. Zdravlje: Napetost se taloži u tijelu.

Strijelac

Posao: Planovi koje ste započeli dobijaju konkretniji oblik. Ljubav: Otvoren razgovor donosi razrješenje dileme. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Jarac

Posao: Privodite kraju važan zadatak i osjećate olakšanje. Ljubav: Partner traži više vaše pažnje nego inače. Zdravlje: Umor – potreban vam je kvalitetan odmor.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može da vam donese neočekivanu korist. Ljubav: Iznenadni kontakt budi emocije iz prošlosti. Zdravlje: Više boravka na svježem vazduhu bi vam prijalo.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi u pravom smjeru, slušajte unutrašnji osjećaj. Ljubav: Moguć je neočekivan povratak stare priče. Zdravlje: Povećana osjetljivost i potreba za mirom.



