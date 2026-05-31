Nedjeljni horoskop: Ovan hrabro uvodi nova pravila, Bik puni novčanik...

Nedjeljni horoskop od 1. do 7. juna 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 1. do 7. juna 2026. godine predviđa da ćete ove nedjelje biti pionir u uvođenju novih pravila na poslu. Vaša hrabrost da ukažete na zastarjele metode donosi vam poene. U ljubavi, jedna situacija u liftu ili na stepeništu zgrade može da započne veoma zanimljiv razgovor sa komšijom ili kolegom kojeg do sada niste primećivali. Slobodni Ovnovi biće magnetski privlačni osobama u znaku Strijelca. Pripazite na kolena tokom sportskih aktivnosti. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

BIK

Prva nedjelja juna vam donosi iznenadnu priliku za dodatnu zaradu kroz prodaju nečega što sami pravite ili posjedujete odavno. Na poslu, fokusirajte se na detalje u ugovorima, jedna sitna stavka vam ide u veliku korist. Zauzeti Bikovi uživaće u pikniku ili izletu koji će sami inicirati. Vaša potreba za mirom biće ispunjena sredinom nedjelje. Mogući su problemi sa alergijama, pa boravite u provjetrenim prostorijama. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BLIZANCI

Postajete glavni izvor informacija u svom okruženju, ali ovog puta dijelite samo provjerene vijesti. Na poslu ćete riješiti misteriju "nestalog" novca ili resursa, što će vam podići ugled. U ljubavi, neko koga poznajete preko društvenih mreža, predložiće susret uživo na neobičnom mjestu. Zauzeti Blizanci planiraju kupovinu koja će olakšati svakodnevicu. Izbejgavajte previše kafe. Najbolji dani biće vam srijeda i nedelja.

RAK

Nedjeljni horoskop od 1. do 7. juna 2026. godine nagovještava da ćete konačno dobiti odgovor na pitanje koje vas muči od početka godine. Na poslu se situacija smiruje, a vi dobijate zasluženu pauzu. Finansije su stabilne, a moguć je i dobitak kroz neku vrstu refundacije. U ljubavi, partner vam pokazuje privrženost na veoma intiman i dirljiv način. Slobodni Rakovi osjetiće leptiriće u blizini osobe koja se bavi dizajnom ili umjetnošću. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

LAV

Vaša energija je zarazna, pa ćete ove nedjelje lako ubediti druge u svoje vizije. Na poslu se otvara prostor za napredovanje koji podrazumijeva više javnih nastupa. U ljubavi, strasti su u prvom planu, ali nemojte da dozvolite da jedna mala ljubomora pokvari harmoniju. Slobodni Lavovi biće pozvani na događaj gde će sresti osobu koja dijeli njihova interesovanja za egzotična putovanja. Pojačajte unos vitamina C. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

DJEVICA

Dobijate priliku da ispravite tuđu grešku na poslu i time spasite važan projekat. Vaša analitičnost je na vrhuncu, pa je pravo vrijeme za planiranje budžeta za ostatak mjeseca. U ljubavi, zauzete Djevice uživaju u intelektualnim debatama sa partnerom. Slobodne Djevice biće iznenađene pozivom na kafu od osobe koju smatraju samo poslovnim saradnikom. Osjećate se poletno, ali ne zanemarujte san. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 1. do 7. juna 2026. godine kaže da ćete biti glavni mirotvorac u krugu prijatelja. Vaša sposobnost da sagledate obje strane medalje rješava dugogodišnji jaz. Na poslu vas čeka priznanje u obliku nove, odgovornije uloge. Finansijski, ovo je dobar period za prodaju nečega što vam više ne služi. U ljubavi, dobijate neočekivanu poruku koja će vam izmamiti osmijeh na lice. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Ove nedjelje otkrivate tajnu koja će vam pomoći da bolje razumijete postupke jednog člana porodice. Na poslu koristite svoju intuiciju da prepoznate pravi trenutak za prezentovanje nove ideje. Novac vam stiže iz izvora koji nema veze sa vašim primarnim poslom. U ljubavi, zauzete Škorpije ulaze u fazu duboke emotivne povezanosti, dok slobodne čeka sudbinski susret. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

STRIJELAC

Vreme je da spakujete kofere, makar samo za vikend. Promjena sredine doneće vam nove poslovne ideje. Na radnom mjestu dobćete pohvalu za svoju iskrenost i direktnost. U ljubavi, partner vam sprema iznenađenje koje uključuje nešto što ste davno spomenuli da volite. Slobodni Strijelčevi biće u iskušenju da započnu romansu na daljinu. Pripazite na ishranu, stomak vam je osetljiv. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

JARAC

Ovo je nedjelja u kojoj ćete postaviti jasne granice onima koji pokušavaju da iskoriste vašu ljubaznost. Na poslu sledi važan sastanak koji može da odredi vašu karijeru u narednim godinama. Finansije su pod kontrolom, ali izbjegavajte nepotrebne troškove u petak. U ljubavi, neko koga smatrate prijateljem, počeće da pokazuje jasne znake romantičnog interesovanja. Budite otvoreni za tu mogućnost.

Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VODOLIJA

Vaš um je ispred vremena, pa ćete ove nedjelje smisliti rješenje za problem koji muči cijelu vašu zajednicu. Na poslu briljirate u radu sa novim tehnologijama. Društveni život je bogat, a upoznaćete ljude koji će vam otvoriti mnoga vrata. U ljubavi, slobodne Vodolije zaljubiće u nečiji um i način razmišljanja. Zauzeti uživaju u zajedničkom planiranju budućnosti. Odlično se osjećate. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 1. do 7. juna 2026. godine donosi vam priliku da iskažete svoju humanu stranu kroz pomoć nekome u nevolji. Na poslu, vaša kreativna rješenja biće nagrađena većom autonomijom u radu. U ljubavi, očekujte period mira i stabilnosti, nesporazumi iz prošlosti ostaju iza vas. Slobodne Ribe osjetiće privlačnost prema osobi koja zrači autoritetom, ali ima meko srce. Prijala bi vam meditacija. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedjelja.

