Ljubavni horoskop za jul 2026: Kome se vraća bivši, a ko traga za nemogućim

Pročitajte ljubavni horoskop za jul 2026. godine i saznajte šta vam zvezde spremaju!

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Mjesečni horoskop za jul 2026. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Ljubavni horoskop za jul 2026. godine kaže da će kod vas mir i tišina vladati samo početkom mjeseca, a zatim nastupa vrijeme dokazivanja "ko je gazda u kući". Obično pitanje postavljeno pogrešnim tonom može da preraste u ozbiljnu svađu ili dugotrajan konflikt. U ovom periodu najbolje je da ne donosite odluke u afektu. Dajte sebi vremena da razmislite i tada ćete sami privući onu pravu osobu.

BIK

Ukoliko ste trenutno u potrazi za partnerom, imaćete mnogo sreće, jer nastupa povoljan period za nova, prijatna poznanstva. S druge strane, ako ste već u vezi, važno je da obratite pažnju na zajedničko vrijeme. Obavezno posjetite neko novo mjesto, poput restorana ili osmislite zajednički hobi poput odlaska na ples ili kurs slikanja.

BLIZANCI

Blizanci, vi ćete bukvalno "letjeti" do sredine mjeseca, a onda će priroda početi da vas prizemljuje. Zato iskoristite prvu polovinu jula da se dogovorite o važnim stvarima u zajedničkom životu. Što više budete rivali u vezi, to će emocionalni kontakt biti slabiji, čime ćete sami iskorijeniti svu romantiku u paru.

RAK

Jul 2026. će za vas biti prilično ujednačen i miran mjesec. Ipak, važno je da ne stagnirate predugo, pa razmislite kako da zajedničkim aktivnostima učvrstite svoj odnos. Savjet za one koji aktivno traže ljubav jeste da skinete ružičaste naočare u komunikaciji sa novim ljudima.

LAV

Ljubavni horoskop za jul 2026. godine donosi aktivnu fazu na polju odnosa, koja će trajati do sredine mjeseca. Možete da upoznate zanimljive ljude koji će vas obasipati divljenjem zbog vaše harizme. Ukoliko imate partnera, ovo je savršeno vrijeme za sastanke i bilo kakvu vrstu romantike. Pokažite svoju kreativnost.

DJEVICA

Cijeli jul provešćete okruženi suprotnim polom, prihvatićete udvaranja. Međutim, tu leži glavna zamka – idealizacija. Svako novo poznanstvo ne treba da doživljavate kao nešto magično ili kao ostvarenje sna. Upoznajte ljude sa različitih strana kako biste doprli do istine.

VAGA

Ljubavni horoskop za jul 2026. godine donosi mjesec iskušenja, jer su nova poznanstva toliko različita da ćete morati da ih pažljivo analizirate. Možda će vam neko djelovati previše komplikovano za razumijevanje, ali upravo na takve osobe treba da obratite pažnju. One mogu da vam donesu potencijal za rast. U paru je povoljno uvoditi eksperimente i kreativne prijedloge.

ŠKORPIJA

Očekuje vas aktivan romantični period koji obećava da će se dugo pamtiti! Ipak, važno je da nemate prevelika očekivanja ili zahtjeve prema partneru. Lakoća u komunikaciji, poštovanje i prihvatanje svih unutrašnjih kvaliteta osobe samo će pojačati želju partnera da bude u vašoj blizini.

STRIJELAC

Biće vam teško da obuzdate emocije i ljubomoru, pa bi trebalo odmah jasno da iznesete svoje stavove. Ne treba da idete u krajnosti, ali ni previše strogi okviri neće donijeti ništa dobro. U vezi mogu da se jave pomiješana osjećanja, ali upravo kroz njih možete da pređete na novi nivo i postanete primjer okolini.

JARAC

Ako ste u prethodnom mjesecu imali nesuglasice u vezi i ostali su nedorečeni razgovori, jul 2026. je idealno vrijeme da im se vratite i dođete do zajedničkog rješenja. Ukoliko ste slobodni, konačno ćete primijetiti da se pored vas nalazi osoba koja vam je veoma draga. Njoj nije potrebna burna veza, znaće da cijeni mentalnu bliskost.

VODOLIJA

Prva polovina jula 2026. proći će s jednom parolom – ako ne gurate, neće ni ići. Važno vam je da se krećete naprijed zajedno sa partnerom, ali on ne može uvijek da prati vaš tempo, pa ćete morati da ga podstičete. U drugoj polovini mjeseca možete da osjećate i ispoljite agresiju prema partneru. Za harmoniju u vezi, odmah isplanirajte aktivni odmor kako biste neutralisali negativnu energiju.

RIBE

Ljubavni horoskop za jul 2026. godine zna da ste oduvijek imali sposobnost da preuveličavate ono što vidite prvi put. Zato je ovog mjeseca veoma važno da ne donosite ishitrene odluke u ljubavi. U vezi se trudite da, naprotiv, svakodnevno pokazujete svoja osjećanja, priređujete romantične večere uz svijeće i uživate u trenutku sa partnerom.